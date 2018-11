Pré-matrícula para 1ª série do Ensino Médio em escolas da rede estadual tem início no próximo dia 3

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que a pré-matrícula geral para a 1ª série do Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino começa a partir das 8h do dia 3 de dezembro, prosseguindo até às 23h59 do dia 14 de dezembro no portal da Seduc.

Podem se inscrever estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental em escolas das redes federal, estadual, municipal ou privada. No ato da pré-matrícula, os estudantes poderão optar por uma das escolas estaduais, exceto as unidades escolares das modalidades de Educação do Campo, Educação Especial, Educação Indígena, Educação Quilombola e Educação de Jovens e Adultos.

Os estudantes que optarem pelo ensino médio em um dos Centros de Educação Integral ‘Educa Mais’ serão informados pelo sistema no ato da pré-matrícula, que irão frequentar a escola no turno diurno (manhã e tarde).

O estudante fará opção pelo município que deseja estudar, informando seus dados pessoais. Em seguida, fará opção pela escola na qual deseja cursar a 1ª série do Ensino Médio Regular, no ano letivo de 2019, conforme vagas disponíveis no portal da Seduc (www.educacao.ma.gov.br/matricula2019).

Ao escolher o município da escola para a qual deseja se inscrever, o estudante só poderá optar por escolas pertencentes àquela localidade. E ao selecionar uma unidade escolar, automaticamente, assume a vaga disponível na escola de sua preferência, até que as vagas se esgotem. Cada estudante só poderá solicitar pré-matrícula em uma única escola.

Após o encerramento do período da pré-matrícula, o estudante receberá a confirmação no próprio sistema de que sua pré-matrícula foi realizada com sucesso. O estudante só terá sua inscrição validada a partir do momento que entregar toda a documentação listada no ato da pré-matrícula, na escola.

Para os estudantes com dificuldade de acesso à internet, a Seduc disponibiliza 20 pontos de apoio para a realização da pré-matrícula. A lista dos locais com os respectivos endereços também constará no portal da Seduc.

Matrículas

As matrículas serão efetivadas no período de 7 a 18 de janeiro de 2019. Neste período, acontece também a matrícula e rematrícula no 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e no Ensino Fundamental da Rede Estadual, diretamente as escolas para matricular seus filhos.

Cronograma

Pré-matrícula online do 1º ano do Ensino Regular

Quando: a partir das 8h do dia 03/12/2018 até às 23h59 do dia 14/12/2018.

Onde: no site www.educacao.ma.gov.br/matricula2019

Confirmação da matrícula nas escolas

Quando: 07/01/2019 a 18/01/2019.

Onde: na escola selecionada na matrícula.