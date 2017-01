Governo reunirá gestores municipais de cultura e turismo dos 217 municípios maranhenses

Na próxima terça-feira (17), São Luís será sede do 1º Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo do Maranhão, a ser realizado na Casa do Maranhão. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), o evento tem por objetivo aprofundar o diálogo com os municípios e compartilhar informações e ferramentas para a implantação das políticas culturais e de turismo no Maranhão.

Para o secretário de estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, essa é a oportunidade de estreitar as relações com os gestores culturais dos 217 municípios do Maranhão. “Queremos promover o diálogo e a troca de experiências favorecendo a participação efetiva dos municípios na viabilização dos projetos de cultura e turismo do Maranhão”, ressaltou.

Na pauta do evento estão previstas palestras que irão tratar de assuntos relacionados aos programas Mais Cultura e Turismo, Lei de Incentivo à Cultura, credenciamento cultural, Farois do Saber, Programa Artesanato do Maranhão, mapeamento turístico, Cinema da Cidade, Maranhão Musical entre outros.

Balcão de informações

Outro momento importante do encontro será a disponibilização do balcão de informações montado especialmente para que os gestores municipais possam conversar com cada gestor de projetos de cultura e turismo da Sectur, trocando informações, tirando dúvidas e compartilhando idéias.

Está previsto, ainda, a realização de visita guiada às casas de cultura Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, Casa de Nhozinho, Centro de Pesquisa Natural e Arquelogia e Casa do Maranhão. No encerramento será realizada apresentação de atração cultural na Casa do Maranhão, centro histórico de São Luís.

Programação

Dia: 17 de janeiro

Horário: Das 8h30 às 18h

Local: Casa do Maranhão, Praia Grande, São Luís

8h30 às 9h – Credenciamento

9h às 12h – Seminário com Gestores da Sectur

12h às 14h – Almoço (Casa do Maranhão)

14h às 17h – Visita a Casas de Cultura

14h às 17h – Balcões de informação

17h – Apresentação Cultural (Casa do Maranhão)