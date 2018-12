Zeca Baleiro se apresenta na programação do Réveillon de Todos, neste sábado

Um dos mais cultuados e admirados artista da música maranhense, o cantor e compositor Zeca Baleiro será a atração principal na agenda do Réveillon de Todos 2018, neste sábado (29). O artista se apresenta na Avenida Litorânea, marcando a programação dos festejos de fim de ano. O show é uma promoção do Governo do Estado em parceria com o Festival BR 135. O Réveillon de Todos é realizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, e terá atrações até o dia 1° de janeiro.

No show, Zeca Baleiro traz músicas conhecidas do grande público celebrando os 20 anos de carreira. No repertório, o artista faz um passeio pela sua discografia, mostrando alguns lados B e arranjos contagiantes de canções consagradas como Salão de Beleza, Telegrama, Meu Amor Minha Flor Minha Menina e Babylon. O público também pode esperar surpresas do cantor e compositor maranhense, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas.

O artista vem acompanhado de banda formada por Tuco Marcondes (guitarras e vocais), Adriano Magoo (teclados, samplers, sintetizadores e acordeon), Fernando Nunes (baixo) e Kuki Stolarski (bateria e percussão). “Estou feliz de tocar neste pré-Revéillon da cidade. Desde o carnaval do ano passado que não toco em São Luís. Então será um reencontro com o público maranhense, que a chuva adiou no mês passado, quando eu tocaria no já célebre BR 135. Esperamos que todos se divirtam”, disse Zeca Baleiro.

São 20 anos de carreira e Zeca Baleiro coleciona uma vasta produção que inclui 10 discos lançados, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e vários projetos especiais com nomes como a poeta Hilda Hilst. Produziu outros 21 álbuns de artistas diversos e comandou o programa Baile do Baleiro, que estreou em 2016 no Canal Brasil e terá nova temporada em breve. Zeca Baleiro iria se apresentar na capital, mês passado, mas não foi possível devido ao mau tempo. A parceria do Estado e Festival BR 135 vai proporcionar essa apresentação ao público ludovicense.

A noite de sábado terá ainda show da banda Criolina, com os cantores Alê Muniz e Luciana Simões, promotores do Festival BR 135. Será um show para celebrar o Nordeste, principalmente o Maranhão, enfatiza o cantor Alê Muniz. “Vamos tocar as nossas músicas mais conhecidas do público, algumas homenagens e canções que retratam o momento atual. Será um show onde tentaremos o espírito do Festival BR 135 de paz, amor, liberdade, resistência e música”, pontua o cantor.

Na lista de canções que vão fazer o público vibrar, Alê Muniz pontua que não faltará as já conhecidas Eu Vi Maré Encher, Quebra Pote, Pare Que Eu Sigo a Pé e Down Down. “Tocar na rua é sempre muito bom para a gente. Estar mais perto do público e poder fazer da música um meio de diversão, união, mas também, fazer refletir. E esse é o espaço ideal. Salve a rua, onde não há teto, onde o céu é o limite”, enfatiza Alê Muniz.

PROGRAMAÇÃO RÉVEILLON DE TODOS – SÁBADO

Avenida Litorânea, a partir das 19h

19h – Dj A Lenda Brother

20h30 – Show Criolina

22h – Show Zeca Baleiro