Visita de Flávio Dino em Vitorino Freire vai de Restaurante Popular a obras na rodovia e pavimentação na cidade

O governador Flávio Dino esteve neste sábado (25) em Vitorino Freire, onde inaugurou um posto avançado do Detran e assinou a ordem de serviço para reformar um prédio onde funcionará um Restaurante Popular. A agenda faz parte das comemorações do aniversário da cidade e contou ainda com a entrega de conjuntos esportivos (576 itens), mais de mil cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa – montadas dentro do Programa de Aquisição de Alimento, que inclui produtos da agricultura familiar, fortalecendo a produção local -, a doação de 100 mil blocos intertravados para a prefeitura pavimentar as ruas da cidade, além de autorização, também por parte do governo estadual, para o início das obras na estrada vicinal que liga Vitorino Freire a Bom Lugar.

“Nós temos uma forte parceria com a prefeitura e hoje trazemos mais resultados. Anteriormente já inauguramos obras de infraestrutura, na educação, serviços públicos, sempre com essa visão de juntar o mandato do deputado federal Juscelino Filho, da deputada estadual Andreia Rezende, os recursos da prefeitura, do governo do estado, para a gente avançar. E não há dúvidas, quem olha para trás e compara sabe que hoje a cidade de Vitorino tem muito mais serviços, infraestrutura, benefícios que não existiam antes, e essa é a prova de que, mesmo que você não consiga resolver todos os problemas, é preciso caminhar na estrada correta, na direção correta, e Vitorino Freire, com essa parceria, está na direção certa”, afirmou o governador.

Sobre a inauguração do Detran, o diretor geral Francisco Nagib lembrou que no dia 25 de setembro também se comemora o dia nacional do trânsito. “Estamos entregando hoje nosso décimo quinto posto avançado do Detran, graças a parceria do município com a prefeita Luanna Bringel, do incentivo do deputado federal Juscelino filho, que por sinal foi o relator do Código de Trânsito Brasileiro [na Câmara dos Deputados] que tem melhorado a vida das pessoas. Esse é o Governo do Maranhão, colocando vacina no braço, comida na mesa e, em breve, distribuindo coletes e capacetes para preservarmos a vida das pessoas”, completou.