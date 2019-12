Vila Natalina terá orquestra, dança, teatro e muitas atrações neste fim de semana

O Natal do Maranhão continua com sua agenda cultural durante todo o mês de dezembro. Para este fim de semana estão previstas apresentações de teatro, dança, orquestra, coral, além das atrações diárias com videomapping, Casa do Papai Noel, chuva de neve, Árvore Cantante, entre outros. A programação acontece nas praças Pedro II e Benedito Leite e Rua da Estrela, Centro Histórico de São Luís.

Nesta sexta-feira (6), tem Orquestra Maranhense de Reggae no palco do Tribunal de Justiça, animando a Vila Natalina a partir das 20h. Destaque também para a apresentação do espetáculo “O macaco malandro” no Coreto da Praça Benedito Leite, ótima opção para a criançada. A peça, com texto de Tatiana Belink e direção de Urias de Oliveira, é uma fábula moderna e conta a história de dois amigos, Dona Raposa e Seu Lobo, que tiveram de se unir para sobreviver.

No sábado (7), a Casa do Papai Noel terá a presença do Coral Infantil Uirapuru na sacada do sobrado da Rua Portugal, além de banda de fanfarra. No Coreto da Benedito Leite, a cantora e artista popular Camila Reis comanda a contação de histórias para os pequenos. Já o palco do TJ terá a Orquestra João do Vale com um repertório de canções natalinas.

Orquestra de Berimbaus

No domingo (8), a programação conta com apresentação especial da Orquestra de Berimbaus Mandingueiros do Amanhã, formado por crianças e adolescentes que mostrarão a versatilidade do instrumento, interpretando ritmos da cultura maranhense. A orquestra existe desde 2008 e foi premiada pelo programa Capoeira Viva, do Ministério da Cultura.

Outra atração do fim de semana é a Pulsar Cia de Dança que apresentará coreografias de dança contemporânea, ballet clássico e jazz. Entre os espetáculos, o clássico natalino “O Quebra Nozes”.

A programação completa está disponível no site cultura.ma.gov.br e redes sociais do Governo do Maranhão e Secretaria de Estado da Cultura.