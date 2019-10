Vice-governador prestigia posse do novo juiz da Corte Eleitoral do Maranhão

O vice-governador Carlos Brandão participou na tarde desta terça-feira (15) da sessão solene de posse do juiz José Gonçalo de Sousa Filho como membro efetivo na corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA).

O magistrado assume na categoria juiz de Direito e ocupará a vaga aberta com o fim do biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador e presidente do TRE/MA, Cleones Cunha, e foi realizada no auditório Ernani Santos, na sede do Tribunal, em São Luís.

Para o vice-governador Carlos Brandão, o currículo e o perfil do juiz José Gonçalo o credenciam para exercer a nova função.

“É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Conheço a sua história como juiz idôneo, correto e fiz questão de vir prestigiar. Eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho na Justiça Eleitoral, assim como vem fazendo ao longo de sua trajetória como juiz”, avaliou o vice-governador.

Na ocasião, o novo membro foi condecorado com a Medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral maranhense.

“A cada dois anos nós temos uma nova composição do Tribunal Regional Eleitoral. Hoje é um momento de festa para dar as boas-vindas ao doutor Gonçalo, que passa a ser membro deste tribunal”, enfatizou o desembargador Cleones Cunha.

Juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís e ex-juiz-auxiliar no TRE/MA, José Gonçalo de Sousa Filho vai compor a corte eleitoral até 2021. O magistrado agradeceu pela confiança dos desembargadores e disse que pretende somar com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Corte.

“A partir de agora passo a compor o Tribunal Eleitoral e espero prestar um bom trabalho para a nossa sociedade”, afirmou o juiz José Gonçalo.

Composição do tribunal

A Corte Eleitoral do Maranhão é composta por sete membros: dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, dois juízes de Direito, um juiz Federal e dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça.