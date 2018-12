Vice-governador entrega 60 títulos de terra em São Mateus

O vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta quarta-feira (5), em São Mateus do Maranhão, onde participou da entrega de 60 títulos de domínio de terra para os produtores rurais da cadeia produtiva do arroz do Projeto Salangô II. Ao entregar a cada produtor os seus tão sonhados títulos de terra, Carlos Brandão reforçou a importância de programas e projetos alinhados com a vocação produtiva dos municípios.

“O Governo do Maranhão e entes parceiros atuam na identificação de oportunidades ao desenvolvimento das cadeias produtivas, por meio da articulação entre agentes públicos e privados, definindo ações prioritárias de interesse comum, visando à atuação integrada dos diferentes segmentos produtivos. Assim, alcançamos resultados exitosos como esse. É algo que não acontece de um dia para o outro porque merece estudo prévio, mas costuma ser positivo quando posto em prática com afinco”, declarou Carlos Brandão.

A entrega dos títulos de domínio faz parte de um projeto piloto que envolve os 60 produtores rurais do município de São Mateus. Eles também são contemplados pelo programa Mais Produção, voltado para o fortalecimento das cadeias produtivas no estado e para geração de emprego e renda. Em cada uma das dez cadeias produtivas prioritárias definidas pelo Mais Produção (feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura (caipira e industrial), piscicultura, hortifruticultura e mel), serão realizadas ações focadas no abastecimento e na busca pela autossuficiência, com um aporte do Governo do Maranhão de mais de R$ 62 milhões.

“Esse projeto, que acontece em parceria com a prefeitura de São Mateus, resulta no envolvimento de todas as instituições que compõem a câmara setorial da cadeia produtiva do arroz e os produtores rurais, visando garantir a produção, o beneficiamento e a comercialização do arroz. Por isso, este momento é tão inspirador e festivo para a cidade”, explicou o prefeito Miltinho Aragão.

Além do vice-governador e do prefeito da cidade, estiveram presentes na solenidade de entrega dos títulos o vice-prefeito Ivo Rezende; o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), Edjahilson de Souza; o secretário adjunto da Sagrima, Emerson Macedo; o presidente do Instituto de Terras do Maranhão (Iterma), Raimundo Lídio; o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz, Benedito Mendes; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Camélia dos Santos Casa Nova; os agricultores rurais de São Mateus e os produtores contemplados.

Cadeia Produtiva do Arroz

Realizado através do programa Mais Produção, a Cadeia Produtiva do Arroz tem como estratégia de apoio ao seu desenvolvimento produtivo a instalação de uma câmara setorial composta por várias instituições atuando nos seus respectivos elos. A câmara setorial visa estabelecer uma atuação conjunta, promovendo o envolvimento de todas as entidades, como ocorreu com o projeto piloto nesta edição de entrega dos títulos.