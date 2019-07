Vice-governador cumpre agenda de entregas pelo aniversário de Pastos Bons

Vice-governador entregou reforma da Câmara Municipal. Foto: Handson Chagas/Secap

Neste domingo (28), o vice-governador Carlos Brandão cumpriu extensa agenda de inaugurações e entregas no município de Pastos Bons, em comemoração aos 255 anos de fundação da cidade.



No primeiro compromisso do dia, Brandão participou da entrega de reforma da sede da Câmara Municipal de Pastos Bons. Ao lado da prefeita Iriane Gonçalo e do presidente da Câmara, Francisco Reinaldo, o vice-governador agradeceu o convite.



“É motivo de muita honra e muito orgulho está hoje aqui participando dessa solenidade de inauguração da Câmara. Eu me sinto muito feliz aqui em Pastos Bons porque aqui eu tenho muitos amigos e me sinto em casa”, disse Carlos Brandão.



Em seguida, a comitiva do vice-governador seguiu para a inauguração do prédio onde vai funcionar, em Pastos Bons, o Mirante Público João Pereira e a Escola de Música Zacarias Rêgo. Na ocasião, Brandão anunciou a destinação de uma banda de música para a escola inaugurada.

Escola de Música Zacarias Rêgo também foi inaugurada. Foto: Handson Chagas/Secap

Ainda dentro das ações de comemoração pelos 255 anos de Pastos Bons, Carlos Brandão visitou o novo prédio do SAMU na cidade e entregou uma ambulância para a unidade, que vai atender outros municípios do Sertão Médio, como Sucupira do Norte, Nova Iorque e São Domingos do Azeitão.



A agenda foi encerrada com visita às obras de construção da MA-270, sonho antigo da população, que liga Pastos Bons a Sucupira do Norte.



“Até outubro esse grande sonho do Sertão Médio vai virar realidade e a gente vai ter esse acesso, para Pastos Bons continuar se desenvolvendo. São conquistas, são avanços e o governo está à disposição do município”, assegurou o vice-governador.