Vice-governador Carlos Brandão visita organizações sociais e comunitárias em São Luís

O vice-governador Carlos Brandão visitou, nesta segunda-feira (11), organizações sociais e comunitárias de São Luís, além da UPA da Vila Luizão. A primeira visita foi ao Instituto Adson Fernando Ferreira Araújo (Iaffa), no Centro, e a segunda, à União de Moradores da Vila Luizão.

O Iaffa foi fundado em 2019 pelo Sindicato dos Comerciários de São Luís e pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de São Luís (Fecema-MA). Inspirado nas Obras Sociais Irmã Dulce, realiza distribuição de quentinhas para moradores de rua, além de oferecer ações de saúde, meio ambiente, esporte, lazer, cultura, arte e qualificação profissional.

Durante a visita, o vice-governador elogiou o trabalho realizado pelo Instituto. “Nosso governo tem visitado vários institutos aqui em São Luís, conhecendo a realidade desses serviços sociais. O que queremos é conhecer o que estão fazendo pela sociedade e de que forma o Governo pode contribuir, a fim de que possam atender essas pessoas ainda melhor”, destacou Carlos Brandão.

O presidente da Iaffa, José Carlos, agradeceu a visita do vice-governador. “Hoje é um dia de muita alegria para o nosso Instituto, porque sabemos que o vice-governador Carlos Brandão pode nos ajudar a alavancar cada dia mais essa instituição, que presta um relevante serviço à sociedade, em especial aos moradores de rua”, frisou José Carlos.

Em seguida, Brandão foi à União de Moradores da Vila Luizão e às instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

“Pudemos constatar que esse hospital atende boa parte de São Luís, bem como dos municípios de Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, que tem uma importância fundamental e que está fazendo um bom trabalho”, avaliou.

Durante a visita à Vila Luizão, o vice-governador assistiu a uma luta do projeto Jiu-Jítsu “Deus de Aliança”.

Além do vice-governador, também esteve presente o secretário adjunto de Agricultura Familiar, Ivaldo Rodrigues, que agradeceu pelo momento. “O projeto do jiu-jítsu da Vila Luizão é um dos que mais gosto, e nós estamos muito satisfeitos com a presença do vice-governador aqui, para ver que com várias mãos é possível fazer um projeto social”, afirmou Ivaldo.

Também estiveram presentes o presidente da União de Moradores, Murilo Oliveira; e a vice-presidente, Conceição Glória de Oliveira Santos.