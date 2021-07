Vice-governador Carlos Brandão realiza vistorias e inaugurações em Imperatriz

O vice-governador Carlos Brandão, acompanhado de lideranças políticas da região, esteve, nesta quarta-feira (14), realizando uma extensa agenda em Imperatriz, incluindo vistorias de obras e inaugurações.

O primeiro compromisso foi a vistoria no Centro de Ciências Agrárias (CCA), que abriga os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária. A área é de aproximadamente 7 mil metros quadrados e recebeu um investimento de R$ 20 milhões.

“Representa um avanço sistêmico para o ensino superior na Região Tocantina e no Maranhão. Apesar de todas as crises, temos conseguido realizar sonhos concretos”, afirmou o secretário de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

Em seguida, foi a vez de ser vistoriado o Hospital Regional da Região Tocantina, conhecido como Socorrão, que vai disponibilizar 120 leitos de enfermaria e 11 leitos de UTI. Com investimento de R$ 70 milhões, a previsão de entrega é para o segundo semestre de 2022.

“Essa obra vai estar pronta no fim de 2022 e vai atender não só Imperatriz, mas toda a Região Tocantina. Já temos o Hospital Macrorregional, temos também a UPA, o Hospital Materno Infantil, tudo isso bancado pelo Governo do Estado. É uma grande estrutura que tem salvado vidas”, lembrou o vice-governador.

Abastecimento de água

Uma das entregas mais aguardadas e festejadas pelos moradores dos bairros Imigrantes e Vila Palmares foi a do sistema de abastecimento de água implantado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema). Com a obra, cerca de 700 pessoas devem ser atendidas.

“Inauguramos um sistema de abastecimento de água que vai atender mais de 700 pessoas, uma demanda antiga que chegou ao deputado Marco Aurélio, e ele, sensivelmente, colocou uma emenda para executar essa obra. Tivemos a parceria da Secretaria de Infraestrutura, e o governador Flávio Dino prontamente autorizou para que essas pessoas possam ter água de qualidade”, disse Brandão.

O presidente da Caema, André dos Santos Paula, comentou sobre a importância de disponibilizar poços nos bairros de Imperatriz que ainda não têm rede de abastecimento.

“É um direito da comunidade. Esse sistema vai se integrar com uma série de investimentos que o Governo do Estado tem feito em Imperatriz, que, complementando com a produção de água, que é captada no rio, garante a universalização do abastecimento para toda a cidade.”

Promotorias de Justiça

Após ampla reforma, Imperatriz agora também conta com novas instalações do prédio anexo das Promotorias de Justiça – órgãos vinculados ao Ministério Público, que prestam serviços jurídicos gratuitos.

Segundo o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nicolau, com as novas instalações, no Centro de Imperatriz, haverá mais viabilidade para oferecer os serviços que antes se tornavam inacessíveis pela localização mais distante das comunidades carentes.

“A sociedade sofria com um prédio só que nós tínhamos da promotoria, que é muito distante e que as pessoas às vezes não tinham como chegar lá. E agora nós temos um atendimento mais viável, mais humano, mais rápido e mais eficiente”, ponderou.

Maranhão Sem Queimadas

Na última agenda em Imperatriz, o vice-governador Carlos Brandão participou do lançamento da campanha Maranhão Sem Queimadas, um instrumento de política ambiental que tem o objetivo de fiscalizar e promover a conscientização da sociedade, visando a diminuição de focos de incêndio no Maranhão.

Para o vice-governador, trata-se de um conjunto de ações para que medidas sejam tomadas em prol do combate a queimadas.

“É um programa que vai debater, capacitar jovens e discutir com a sociedade, porque hoje existem muitas queimadas e a gente precisa tomar algumas medidas preventivas”.

Participaram da agenda, os secretários Clayton Noleto (Sinfra), Diego Rolim (Meio Ambiente) e Pastor Porto (Seert); a reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), Elizabeth Nunes Fernandes; os deputados estaduais Marco Aurélio e Rildo Amaral; o presidente da Agemsul, Davisson Nascimento; o presidente da Caema, André dos Santos Paula; os prefeitos de Montes Altos, Domingos França; de Sítio Novo, Antônio Coelho; de Governador Edson Lobão, professor Geraldo; de Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio; o ex-prefeito de Buritirana, Vagtone; e outras autoridades.