Vice-governador Carlos Brandão participa de posse do Conselho Estadual da Mulher

A cerimônia de posse reuniu os empossados, gestores de estado e representantes de instituições da sociedade civil. Foto: Handson Chagas/Secap

O vice-governador Carlos Brandão participou da solenidade de posse dos novos membros do Conselho Estadual da Mulher, nesta quarta-feira (31), no Salão de Atos do Palácio dos Leões, Centro. A cerimônia reuniu os empossados, gestores de Estado e representantes de instituições da sociedade civil. A presidente eleita é a secretária de Estado de Mulher (SEMU), Ana Mendonça. A nova composição vai coordenar o conselho no biênio 2019-2021.



“É um orgulho e satisfação integrar este momento importante para as mulheres maranhenses neste ato. Parabenizo os novos membros e aos que somaram para a construção desta instituição. Saúdo as mulheres pela garra, disposição e sei que deixarão a marca do trabalho atuante. Da mesma forma, este governo tem fortalecido os conselhos e apoiado suas atuações em ações parceiras. Seguimos trabalhando para implementar ainda mais políticas públicas de valorização à mulher”, pontuou o vice-governador, Carlos Brandão.

Em seu discurso, Brandão lembrou ainda algumas políticas do Governo do Estado em benefício das mulheres. Entre estas, as atividades da SEMU, a criação do Departamento de Feminicídio, a implantação da Patrulha Maria da Penha, implantação da Casa da Mulher Brasileira e ações itinerantes de saúde e cidadania específicas para este segmento. “Desejo a todas que tenham êxito e que saibam que podem contar com o total apoio do Governo do Estado”, afirmou o vice-governador.



A presidente do conselho e titular da SEMU, Ana Mendonça, pontuou a importância da ocasião e contribuição em sua história de vida. “É uma honra e um sentimento de muita responsabilidade estar à frente desta instituição que tanto representa na luta das mulheres por igualdade de condições. Mais ainda em estar amparada por uma equipe de vontade e muito potencial e poder contar com o apoio e experiência das demais. É um momento marcante e único em minha trajetória pública, política, como mulher e mãe, ao qual vou me dedicar e espero contar com todas nessa luta”, enfatizou.

Ana Mendonça destacou, entre suas prioridades na gestão do conselho, mais ações pelo fortalecimento da entidade e das lutas das mulheres maranhenses, ampliação do número de conselhos e capacitação de seus membros. Ainda dar continuidade aos projetos e políticas de Estado pelo enfrentamento da violência contra mulher.



“Um momento importante que mostra que, nós mulheres, estamos firmes e dispostas na luta contra qualquer tipo de violência à mulher e de supressão aos nossos direitos, e pela liberdade e igualdade. Nosso trabalho à frente desta entidade sempre foi nesse sentido e permanecerá com a contribuição à atual gestão. Vamos somar para reforçar o trabalho em rede e o bem viver com base na articulação e procedimentos estratégicos. Um êxito fruto de muito trabalho”, destacou a ex-presidente do conselho e membro do grupo de mulheres negras Mãe Andressa, Maria Lúcia Gatto.



A cerimônia prosseguiu com a leitura do Termo Coletivo de Posse, seguida de assinatura do documento pelo vice-governador, pela titular da presidência e pela representante da sociedade civil mais bem votada, Rodivânia Guimarães, que integra a União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro).

Sobre o Conselho



O Conselho Estadual da Mulher é vinculado à SEMU e composto por 52 membros, entre titulares, suplentes, representantes da sociedade civil organizada e entes do poder público.



É um órgão normativo de orientação, deliberação e fiscalização de políticas públicas, com fins a assegurar a participação integral da mulher na sociedade e o respeito aos seus direitos, na perspectiva de gênero, raça e etnia. O conselho promove ainda, em conjunto com órgãos públicos e privados, campanhas educativas e de esclarecimento dirigidas à mulher.



Presentes ao evento, entre outros, a ex-secretária da SEMU e atual membro da Assessoria Especial do Governo do Estado, Laurinda Pinto; o coordenador do programa Pacto pela Paz, delegado Dicival Rodrigues, representando o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-MA), Jefferson Portela; vereadora Bárbara Soeiro; secretários de Estado; e membros de instituições da sociedade civil. Ao final, os participantes confraternizaram em coffee break.