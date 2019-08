Vice-governador Carlos Brandão participa de entrega de obras em comemoração ao aniversário de Caxias

Vice-governador, Carlos Brandão, acompanhado do prefeito Fabio gentil, visitaram entregas de obras em Caxias. Foto: Karlos Brandão/Secap

O Vice-governador Carlos Brandão participou, neste sábado (03), de uma agenda especial em alusão ao aniversário de 196 anos da cidade de Caxias. O acontecimento foi celebrado pelo Governo do Maranhão com participação do vice-governador em inaugurações de obras e autorização de importantes intervenções no município.



Representando o governador Flávio Dino nas solenidades, Carlos Brandão destacou a importância da cidade para o Maranhão. “É uma alegria muito grande estar aqui ao lado do prefeito

Fábio Gentil, participando dessa comemoração com diversas obras para inaugurar, outras para licitar. Caxias é uma cidade com forte tradição na política, de grandes líderes maranhenses tanto no Executivo quanto no Legislativo, uma forte tradição cultural, já que é uma cidade de grandes poetas como Gonçalves Dias e também um polo de resistência como foi a Balaiada”.



O Vice-governador também frisou os investimentos que o Governo tem feito para melhorar a infraestrutura do município. “Uma cidade que nos encanta porque é também um grande polo de educação e de saúde, um grande centro. O Governo tem sido parceiro da cidade, já investiu aqui em 4 anos cerca de 320 milhões de reais, o que ajudou a deixar Caxias mais bonita e mais estruturada”.



Durante a manhã, Carlos Brandão esteve na entrega do auditório da Prefeitura, visitou obra de reforma do Hospital Infantil, participou da inauguração da quadra da Escola João Lobo e também vistoriou obra do Terminal Rodoviário Nachor Carvalho.

Entrega do Complexo Hospitalar municipal fortalece a rede de saúde da região Leste. Foto: Karlos Brandão/Secap

Para o prefeito Fábio Gentil, a presença do Governo do Maranhão em um momento tão importante para a cidade mostra a força da parceria entre Estado e município.“A presença aqui do vice-governador Carlos Brandão, representando o governador Flávio Dino, é uma demonstração de compromisso, não apenas para a cidade, mas com toda a região. A parceria é feita de forma republicana e temos a grata satisfação de receber o vice-governador em Caxias”.



Mais entregas



Dando continuidade à agenda, o vice-governador visitou obras na Encosta do Morro do Alecrim, do Centro de Iniciação Esportiva e esteve na inauguração do Complexo Hospitalar Gentil Filho. Localizado no bairro Siriema, o complexo de saúde será referência em assistência a pacientes no Maranhão e atenderá mais de 50 municípios.



A entrega do Complexo Hospitalar municipal fortalece a rede de saúde da região Leste, que já conta com o Hospital Macrorregional de Caxias, unidade de saúde com 100 leitos, inaugurada pelo Governo em 2016, com. Investimentos de R$ 21 milhões.



Novidades para a região



Vice-governador também frisou os investimentos que o Governo tem feito para melhorar a infraestrutura do município. Foto: Karlos Brandão/Secap

Para fortalecer as ações de desenvolvimento de Caxias, Carlos Brandão explicou as tratativas para implantação de um Porto Seco na cidade que vai beneficiar toda a região. “Essa implantação representa um salto para Caxias, já estivemos em São Paulo com empresas especializadas pra fazer o projeto, além de reunião no Porto do Itaqui. Entendemos que o Porto Seco gera um grande desenvolvimento, como é o caso do Porto de Anápolis. Nós vamos continuar trabalhando firme para a realização desse empreendimento”.



Já o Secretário de Estado do Turismo, Catulé Jr., anunciou que Caxias será o primeiro município a receber as atividades culturais do projeto `Ceprama Itinerante`, que levará atividades culturais para todo o Estado.