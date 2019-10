Vice-governador Carlos Brandão participa da abertura oficial da Expoema 2019

Teve início, neste domingo (20), e se estende até o dia 27 de outubro, a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema), no Parque Independência, em São Luís. O vice-governador Carlos Brandão participou da abertura oficial da feira, que é uma realização da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (Ascem) e conta com o apoio do Governo do Estado.

Em sua 61ª edição, a Expoema traz uma vasta programação, com cursos, palestras, leilões, atrações culturais e, como novidade, os rodeios da companhia Italo Todde, que ocorrem entre os dias 24 e 27, e devem fazer parte do cronograma permanente da exposição.

De acordo com a organização, o evento deste ano busca priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação de serviços à comunidade, com o apoio de órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“O objetivo é que os participantes saiam da exposição com informações importantes para o desenvolvimento do agronegócio”, informou o presidente da Ascem, Ivaldeci Mendonça, que também destacou o apoio do governo do Maranhão para a realização do evento.

“Não se faz uma exposição dessas sem apoio, sem andar de mãos dadas. Graças à colaboração do Governo do Estado e de outras frentes, a Expoema 2019 é uma realidade e será ainda melhor no próximo ano”, enfatizou Mendonça.

Consolidada como uma das maiores feiras do setor no estado, a Expoema proporciona um importante espaço de encontro entre produtores, a troca de experiências e a realização de negócios. Para o vice-governador Carlos Brandão, o evento é uma iniciativa exitosa que deve ser valorizada.

“É um momento de oportunidades para criadores, investidores e todos desse ramo que, aqui, podem aprender, compartilhar experiências e realizar grandes negócios. É um evento que fortalece o agronegócio no estado e, por isso, tem a parceria do nosso Governo”.