Vice-governador Carlos Brandão participa da 22ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudam

O vice-governador Carlos Brandão participou, nesta quinta-feira (12), da 22ª Reunião do Conselho Deliberativo (Condel), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A reunião foi realizada online, com transmissão ao vivo pelos canais da Sudam, e contou com a presença de ministros, governadores, vice-governadores e conselheiros.

O evento teve como objetivo discutir pautas importantes para o desenvolvimento da região amazônica, principalmente relacionadas ao repasse do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

O vice-governador Carlos Brandão avaliou a videoconferência como produtiva e destacou a boa aceitação das propostas feitas pelo governo do Maranhão para o fortalecimento da produção de mel no estado e de geração de emprego e renda aos pequenos produtores rurais.

“Temos uma proposta muito interessante, que é a valorização e o incentivo aos produtores de mel da região do Turi. Maracaçumé e Santa Luzia, por exemplo, estão entre os dez municípios que mais produzem mel no Brasil. Mas a gente precisa que as indústrias se instalem nessa região para agregar valor e gerar mais emprego. A proposta foi bem avaliada pelos conselheiros e aprovada. Agora, iniciaremos as discussões com os empresários – que levam o mel do Maranhão para ser industrializado no estado do Piauí. É interessante que esse produto seja industrializado aqui, para gerar emprego e renda, melhorando a vida dos nossos produtores rurais”, afirmou Carlos Brandão.

Condel

O Conselho Deliberativo é um órgão colegiado da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que tem a finalidade de acompanhar e avaliar a execução dos planos dos programas regionais da Amazônia, bem como definir diretrizes e prioridades para a aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).