Vice-governador Carlos Brandão entrega Praça da Juventude Alcebíades Silva em Codó

Os moradores da cidade de Codó, localizada na região leste do Maranhão, agora podem contar com a praça da Juventude Alcebíades Silva, entregue nesta terça-feira (15) pelo Governo do Estado. As Praças da Juventude fazem parte do Plano Juventude Viva, que visa à redução das vulnerabilidades da juventude negra. O projeto é uma realização da Secretaria De Estado Extraordinária Da Juventude (Seejuv), em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel) e Casas Sampaio, via Lei de Incentivo ao Esporte.

O vice-governador Carlos Brandão participou da solenidade de inauguração e destacou a importância do equipamento à comunidade. “Enquanto alguns estados têm tido dificuldades até mesmo com a folha de pagamento, temos conseguido equilibrar as finanças do Estado e inaugurar obras que melhoram a vida das pessoas”, comemorou.

A praça fica no centro da cidade e contará com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e área de convivência comunitária. A população terá acesso ao lazer com toda estrutura e conforto que a população merece. “Era um espaço pouco frequentado e, agora, tá lindo. Uma praça dessas tira nossas crianças e jovens da rua, e também é um ambiente agradável e seguro para os mais velhos passear fazer caminhada, cuidar da saúde”, contou, emocionado, o morador João dos Santos.

Além da entrega da praça, o vice-governador Carlos Brandão participou do lançamento da pedra fundamental da fábrica Alliance Química, a primeira indústria de produção de cloro-soda no Maranhão, com investimento previsto de mais de R$ 40 mi. Sua implantação é resultado da política de atração de investimentos do Governo do Estado.