Vice-governador Carlos Brandão entrega obras pelo interior do estado no Dia D Mais IDH

Representando o governador Flávio Dino em agenda pelo interior do Maranhão, neste sábado (7), o vice-governador Carlos Brandão inaugurou equipamentos públicos em São Roberto e em São Raimundo do Doca Bezerra. As entregas fazem parte das ações do Dia D Mais IDH, que tem por objetivo levar benefícios a diversos municípios maranhenses com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em clima de muita alegria, a população de São Roberto recebeu um Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan), com capacidade para servir até duzentas refeições diárias. O espaço também oferece atendimento básico de saúde, atividades físicas e laborais, capacitação e oficinas. A cidade ganhou também uma quadra poliesportiva coberta, via Lei de Incentivo ao Esporte, com acessibilidade, arquibancada, academia ao ar livre e refletores de led.

O vice-governador destacou que os equipamentos trazem mais qualidade de vida à população, principalmente às pessoas mais carentes. “A nossa gestão, liderada pelo governador Flávio Dino, tem como bandeira o desenvolvimento do Estado, com justiça social para todos”, afirmou.

Em São Raimundo do Doca Bezerra, ao lado do prefeito Seliton Miranda, Carlos Brandão fez a entrega de sete cisternas escolares, e inaugurou um Cresan, que também servirá duzentas refeições por dia, com direito a suco e sobremesa; além dos demais serviços oferecidos.

A líder comunitária Maria Amélia aproveitou a entrega do restaurante no dia do seu aniversário e comemorou saboreando o cardápio especial de inauguração. “É vida nova para a cidade. Uma conquista importante, principalmente para nós, idosos”, disse a aniversariante.

Com as entregas deste sábado, o Governo do Maranhão chega à marca de 40 equipamentos de segurança alimentar entregues em todo o estado. “É a maior rede de restaurante popular do Brasil”, pontuou Carlos Brandão.

“Não são apenas restaurantes; são espaços para promover mais saúde e qualidade de vida à população, que passa a ter acesso à alimentação balanceada por apenas R$ 2, e ainda tem o acompanhamento de profissionais da saúde, em uma ambiente amplo e confortável”, enfatizou o vice-governador.