Vice-governador Carlos Brandão entrega obras no interior do Estado

Representando o governador Flávio Dino em agenda pelo interior do Maranhão, o vice-governador Carlos Brandão inaugurou, no sábado (9), dois Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresans), em São João do Sóter e em São Francisco do Maranhão. Os equipamentos consolidam a política de segurança alimentar do Governo do Estado, oferecendo refeições de qualidade a custo simbólico; além de acompanhamento nutricional e psicológico, exames rápidos e atividades físicas e laborais.

São João do Sóter

Ao lado da prefeita do município, Joserleide Silva; do deputado federal Cleber Verde, e do secretário-adjunto de Desenvolvimento Social, Edjahilson Souza, Carlos Brandão comemorou a entrega do Restaurante Popular, que tem capacidade para servir 350 refeições por dia, enfatizando os benefícios que o equipamento traz para a comunidade.

“Não é apenas um restaurante; é um espaço para promover mais saúde e qualidade de vida à população, que vai ter acesso à alimentação balanceada por apenas R$ 2, e ainda vai poder ter o acompanhamento de profissionais da saúde, em uma ambiente amplo e confortável; enfim, é um equipamento que vem para melhorar de verdade a vida das pessoas, principalmente aquelas mais humildes”, ressaltou.

Para a sotense Rosilene Santos, o Cresan é mais uma importante conquista para o município, que é contemplado com ações do plano Mais IDH. “Outro dia, ganhamos uma praça, agora esse prédio, que é muito mais que um restaurante. Então, a gente fica muito feliz com a atenção que a nossa cidade tem recebido do Governo do Estado”, vibrou.

Quem também vibrou com a entrega do Cresan foi o seu Antônio Oliveira, de 54 anos, que disse estar orgulhoso da sua cidade pela conquista. “Aqui temos um ambiente bonito, agradável, a comida excelente e, melhor ainda, é poder ver como anda a nossa saúde”, disse o morador, que almoçava na companhia do neto, de 6 anos.

São Francisco do Maranhão

Em seguida, o vice-governador Carlos Brandão desembarcou em São Francisco do Maranhão para inaugurar o 36º equipamento de segurança alimentar entregues na gestão do governador Flávio Dino. Com o mesmo padrão dos demais, o Restaurante Popular do município tem capacidade para servir até duzentas refeições diárias e contou com investimento de mais de R$ 720 mil.

O vice-governador fez questão de almoçar no restaurante e, mais vez, ressaltou a agenda intensa do Governo na execução de obras que melhoram a vida das pessoas. “Desde que assumimos em 2015, a nossa gestão, liderada pelo governador Flávio Dino, tem como bandeira o desenvolvimento do Estado, com justiça social para todos. Desta forma, temos realizado diversas obras que buscam levar desenvolvimento econômico para os municípios, mas com foco sempre no social”, concluiu.