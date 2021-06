Vice-governador Carlos Brandão entrega obras e faz vistorias em Caxias

O vice-governador Carlos Brandão esteve em Caxias, a cerca de 360 km de São Luís, nesta segunda-feira (21), para participar de uma extensa agenda na cidade. O primeiro compromisso foi acompanhando a edição do Arraial da Vacina.

O objetivo do Governo do Estado do Maranhão é acelerar a vacinação em todos os municípios, a exemplo de Alcântara, que é a primeira cidade brasileira a vacinar toda a população acima de 18 anos de idade.

O prefeito Fabio Gentil destacou o compromisso do governo estadual em vacinar toda a população maranhense e elogiou a participação do vice-governador na cidade.

“Em um momento tão importante da pandemia, o governador Flávio Dino encaminha o vice-governador Carlos Brandão, para que juntos nós possamos fazer um movimento de vacinação. Para ser político tem que gostar de gente. E assim é o nosso vice-governador, pessoa humilde e voltada para os interesses da população”, disse.

Brandão recordou o recente êxito da cidade de Alcântara, que atingiu 100% de vacinação em pessoas adultas, por meio do Arraial da Vacinação. Além de Caxias e Alcântara, a iniciativa já ocorreu em cidades como São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Timon, Morros, Santa Inês, Açailândia, Pinheiro, São João dos Patos, Imperatriz, Balsas, Tutóia, além da capital.

“O Arraial da Vacinação está acontecendo em vários municípios, e Caxias, é lógico, não poderia ficar de fora. Temos resultados muito bons. Alcântara é a primeira cidade do Brasil que vacinou todas as pessoas acima de 18 anos. Portanto, além de sermos o estado com melhor desempenho no combate à Covid, temos a cidade com melhor desempenho na vacinação”, comentou Brandão.

Cidadão caxiense

A presença do vice-governador Carlos Brandão em Caxias foi também para receber a homenagem da Câmara Municipal, com o título de cidadão caxiense. A proposição foi feita na legislatura passada pelo então vereador Sargento Moisés.

“Mesmo sendo de Colinas, sempre tive uma relação muito próxima com Caxias, pois é a nossa referência. Não só na área da saúde, educação, infraestrutura, mas administrativamente. Caxias sempre foi a nossa capital. Além do vínculo familiar, pois muitos da minha família vieram para cá em busca de melhores oportunidades e acabaram ficando, em razão da boa estada e receptividade. O sentimento é de alegria e de honra”, declarou Brandão.

Mais benefícios para Caxias

Ele também fez entrega de 6.289 mil cestas básicas para o município, por meio do programa Comida na Mesa, além de entregar equipamentos para cooperativas de catadores de resíduos sólidos, pelo projeto Pró-Catador.

Ele ainda assinou acordo de cooperação técnica para a execução do Maratoninha Maker, um programa do Inova Maranhão – de iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) –, que vai capacitar jovens em programação, eletrônica e robótica.

Houve ainda inauguração de mais três fábricas de blocos sextavados. Na UEMA, houve inauguração do Laboratório de Línguas.

Brandão também visitou o programa Quintais Produtivos, realizado pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp) e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), na Unidade Prisional de Ressocialização; vistoriou a reforma da Praça da Família, as obras do prédio do Centro de Ciências da Saúde dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); além das obras do Restaurante Popular – que deve oferecer cerca de mil refeições por dia –, além de conhecer o projeto e a obra do Parque Ambiental e a obra de revitalização do Beira-Rio.

Participaram da agenda, o secretário da SEAP, Murilo Andrade; os deputados estaduais Rafael Leitoa e Adelmo Soares; vereadores e secretários municipais.