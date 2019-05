Vice-governador Carlos Brandão acompanha encenação da Via Sacra em Imperatriz

Momento de manifestação cristã e de renovar o espírito de fé durante a encenação da Paixão de Cristo, no espetáculo Via Sacra, em Imperatriz. O espetáculo contou com a participação de mais de 100 pessoas no elenco, entre atores e figurantes. O público lotou a praça da cidade para prestigiar o evento.

O vice-governador Carlos Brandão assistiu à apresentação na noite deste domingo (20) na Concha Acústica, na Beira Rio. A peça, que também foi encenada no sábado, marcou o encerramento do período de Páscoa.

“Um belo espetáculo. Foi emocionante prestigiar essa encenação da Paixão de Cristo e ver o talento destes participantes em manifestar um momento marcante para todos os cristãos. Um momento para refletir, fortalecer a religião e estabelecer a presença de Cristo em nossas vidas”, pontuou Carlos Brandão. O gestor destacou ainda a beleza do espetáculo que reuniu grande parte da comunidade, também participante no processo de produção.

O vice-governador foi recepcionado pela população, que agradeceu a presença no evento. Este ano, o espetáculo trabalhou o tema ‘Guia-me pelas veredas da igualdade e da justiça’, escolhido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e encenado nas diversas apresentações pelo país.

A peça atraiu centenas de pessoas que puderam acompanhar a história bíblica na recriação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo religioso da Via Sacra é uma encenação da Paixão de Cristo que acontece ao ar livre no período da Páscoa em todo o Brasil.