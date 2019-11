Vencedora do Prêmio Você Faz a Diferença quer reduzir consumo de papel e plástico

Mais economia e mais preservação do meio ambiente. Esses são dois pilares centrais do projeto vencedor do Prêmio Você Faz a Diferença 2019, que foi conhecido nesta semana. O prêmio é uma iniciativa do Governo do Maranhão para estimular o envolvimento de servidores públicos do Estado na elaboração de propostas de desenvolvimento social.

Essa foi a terceira edição do Você Faz a Diferença. E foi a primeira participação da servidora que ficou com o primeiro lugar, Karina Coqueiro Mendes. Para vencer, ela recorreu a uma área em que atua há 11 anos: a educação ambiental. A funcionária da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (Seplan) apresentou o projeto Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública, o A3P.

“A temática do meu projeto trabalha a agenda ambiental na administração pública”, resume Karina. A proposta terá impacto direto em práticas sustentáveis dentro das repartições públicas. Ela dá exemplos: “Redução de papel, copos descartáveis, economia de energia e redução no consumo de água. Acredito que é um projeto fácil de ser aplicado e que vai gerar benefícios para as repartições públicas, inclusive econômicos”.

“Hoje em dia, o que está em foco é a questão ambiental”, acrescenta. “Sou educadora ambiental há 11 anos e está sendo uma grande alegria ganhar um prêmio dessa magnitude. ”Como prêmio, Karina levou para casa o valor de R$ 5 mil em dinheiro.

Sobre o prêmio

A edição 2019 do prêmio Você Faz a Diferença teve 26 propostas inscritas de 14 instituições vinculadas ao Governo do Maranhão. As 10 melhores propostas foram selecionadas por uma comissão formada pela Segep.

Foram aceitos projetos relacionados aos programas estaduais Mais Saúde, Escola Digna, Mais IDH, Pacto Pela Paz e Gestão Pública. Os três primeiros colocados foram contemplados com prêmio em dinheiro nos valores de R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

Vencedores

1º lugar: Karina Coqueiro Mendes (Seplan) – Projeto Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P

2º Lugar: Kévson Luis Moura Costa (Seduc) – Projeto Artístico Pedagógico de Musicalização, Conscientização Ambiental e Combate a Evasão Escolar

3º lugar: Hélio Cleidison de Oliveira Sena (Corpo de Bombeiros) – Projeto de Responsabilidade Social Futuros Bombeiros Civis