Veja os horários das embarcações para a Festa do Divino em Alcântara

A Festa do Divino, uma das mais tradicionais do Maranhão, começa nesta quarta-feira (29). De São Luís, o jeito mais fácil para chegar lá é via marítima.

São duas opções principais: os barcos que saem do Cais da Praia Grande e param diretamente em Alcântara; e os ferryboats do Terminal da Ponta da Espera até Cujupe, que fica a 50 km de Alcântara, por rodovia. Esta última alternativa é para quem quer ir de carro.

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) tem um site em que informa os horários dos ferryboats e dos barcos do Cais da Praia Grande.

Os ferryboats têm horário fixo. Já as embarcações do Cais da Praia Grande dependem da maré, por isso os horários mudam todos os dias. Em algumas ocasiões, em que a maré está muito baixa, o embarque é feito na Ponta da Areia.

O site com os horários é o http://www.mob.ma.gov.br/ferryboat-sentidos-e-horarios/.

A página também tem os telefones das empresas que operam os ferryboats. O telefone do Cais da Praia Grande é o (98) 3221-8821.

É recomendável comprar as passagens com antecedência, principalmente para o fim de semana de encerramento (8 e 9/6), em que a cidade fica lotada.

Cais da Praia Grande

Neste ano, a Festa do Divino contará com mais ações do Governo para dar conforto aos visitantes que participam do evento. Com a reforma Cais da Praia Grande, em São Luís, a população tem à disposição uma estrutura revitalizada e tranquilidade para acessar as embarcações que levam à cidade.

Festa do Divino

Apoiada pelo Governo do Maranhão em parceria com a Prefeitura Municipal de Alcântara, o Festejo começa nesta quarta-feira com passeata, levantamento do mastro e encontro das Caixeiras do Divino com os músicos. A programação oficial do Festejo segue até o dia 9 de junho.

O prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, diz que “desde o início do primeiro mandato, o governador Flávio Dino tem fortalecido o apoio à cidade, especialmente nos últimos dois anos, esse apoio tem sido fundamental para a realização do nosso tradicional festejo”.

“São R$ 300 mil que garantem a realização tanto das atividades religiosas, quanto culturais do evento, além de garantir a geração de mais renda para a população”, acrescentou.