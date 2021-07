Urbanização da Praia do Bonfim, em São Luís, entra na fase de terraplanagem

O Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), está realizando a obra de urbanização da orla marítima da Praia do Bonfim, situada na área Itaqui-Bacanga, em São Luís. No local, as equipes avançam na execução da terraplanagem que prepara o solo para receber o projeto urbanístico.

Com a intervenção, a Prainha, como é chamada pelos moradores da localidade, será transformada em novo ponto turístico da capital maranhense. Os serviços vão contemplar calçadão, quiosques, área de caminhada, praça com playground, sistema de iluminação em LED, equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva e palco para eventos.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, destacou a importância da realização desse projeto de urbanização. “Essa é mais uma obra importante do governador Flávio Dino em São Luís. A urbanização na Praia do Bonfim vai dar uma nova paisagem para área que é naturalmente muito bonita. Uma expansão urbanística que é também um ativo para o setor turístico, incentivando o lazer, esporte e a geração de trabalho e renda para a população”.

A ação do Governo do Estado tem o objetivo de garantir um local com infraestrutura adequada para o lazer da comunidade e visitantes, promovendo a valorização da área e desenvolvimento econômico.

Para o líder comunitário, Ivan Santiago, a obra era muito esperada pelos moradores. Ele enalteceu a iniciativa do Governo do Maranhão. “É um momento histórico para toda a comunidade. A conclusão dessa obra vai gerar emprego e renda para todo o entorno da praia do Bonfim. Só temos a agradecer ao governador Flávio Dino por realizar esse sonho que é de todos”, afirmou.

Com a intervenção, que iniciou este mês, a Praia do Bonfim, que possui uma vista privilegiada de São Luís, será transformada em novo ponto turístico da capital. O investimento para a execução da obra é de R$ 6.941.713, 91 e o prazo para conclusão da obra é de oito meses.