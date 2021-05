Unidade Sorrir desenvolve estratégias para evitar faltas a consultas agendadas

Referência de urgência e emergência, a Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir) iniciou uma campanha de conscientização contra o absenteísmo de consultas agendadas. Com média de 4 mil atendimentos por mês, o equipamento, que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lida com até 900 faltas mensais, que acabam impossibilitando que outros usuários do SUS tenham acesso a procedimentos especializados gratuitos.

“Para mudar esse cenário, temos apelado à manutenção do compromisso, mas caso a pessoa realmente precise faltar, temos canais de comunicação disponíveis para que essa desistência seja informada em tempo hábil. Com isso, não teremos vagas ocupadas por usuários faltosos, mas sim a oportunidade que ela seja preenchida por outro paciente que também se encontra no aguardo por um procedimento”, explicou o diretor do Sorrir, Fabrício Saraiva.

Por meio do serviço de call center, a unidade contata os pacientes com até dois dias de antecedência para confirmar novamente a manutenção da consulta, reforçando data, horário e documentos que deverão ser apresentados. Vale destacar que o paciente faltoso que não informar o motivo do seu absenteísmo poderá ter o cadastro bloqueado, podendo fazer um novo agendamento somente depois de 30 dias.

Atendimento

A unidade presta atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado de 8h às 12h. Os atendimentos são agendados pelos canais via aplicativo PROCON-MA, Disque Saúde (3190-9091) e sedes dos Vivas. Por meio do aplicativo Meu DigiSUS, os usuários do SUS podem fazer o monitoramento de suas consultas.

Entre as especialidades mais procuradas, estão suporte em Endodontia, Clínico Geral, Prótese, Estomatologia, Dentística, Odontopediatria, Bucomaxilo, Estomatologia, Dentística, Peridontia, Ortodontia e Implantodontia. No SADT, são ofertados exames laboratoriais, Radiologia panorâmica (digitalizada) e Radiologia periapical.

Até abril deste ano, a unidade de referência de urgência e emergência odontológica no Maranhão já realizou mais de 15 mil atendimentos.