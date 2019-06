Último final de semana do melhor São João do Brasil terá show de Elba Ramalho, Rita de Cássia e Chambinho do Acordeon

Arraial do Ipem. Foto: Divulgação

Já com gostinho de saudade, o melhor São João do Brasil chega ao último final de semana com grandes atrações. Shows de Elba Ramalho, Mix in Brasil, Rita de Cássia e Chambinho do Acordeon, além da diversidade e riqueza dos grupos folclóricos irão agitar vários pontos da ilha.



Na sexta-feira (28), sábado (29) e no domingo (30), os arraiais da Praça Nauro Machado, Maria Aragão e Ipem se despedirão da festa mais colorida, popular e cultural do Maranhão.



Na Nauro Machado a sexta (28) contará com grupos de bumba meu boi, forró, grupos folclóricos e Show do cantor Tião Carvalho. No arraial do Ipem, show com a cantora Rita de Cassia, grupos de bumba meu boi e forró estão entre as atrações. Na Praça Maria Aragão, grupos folclóricos, bumba meu boi e show do grupo Lamparina dominam a noite junina.

Elba Ramalho. Foto: Divulgação

No sábado (29), a Nauro Machado conta com programação infantil, tambor de crioula, bumba meu boi, show ‘Patuá’ com Guilherme Menezes e muito mais. No Ipem também terá programação infantil, cacuriá, bumba meu boi, show Mix in Brasil, encerrando com Boi da Maioba. Na Praça Maria Aragão, dança do caroço, show com a Banda Mesa de Bar e muito bumba meu boi fazem a festança.



No domingo (30), último dia da programação do São João do Maranhão, o arraial do Ipem se despede com programação infantil, show de Chambinho do Acordeon, forró e a diversidade de sotaques dos grupos de bumba meu boi. Na Maria Aragão, o show será com Elba Ramalho, cacuriá de dona Teté, tambor de crioula e bumba meu boi.



Na Nauro Machado, o domingo será de encontro de grupos de tambor de crioula. O “Entardecer dos Tambores” terá participação de nove grupos de tambor de crioula. A programação começa às 16h.



Programação



28/06/2019 (SEXTA-FEIRA)

Arraial do Ipem

18:00 FORRÓ BOM DEMAIS

19:00 BMB DE SONHOS (O)

20:00 BMB PIRILAMPO (A)

21:00 BOIZINHO BARRICA (A)

22:00 SHOW RITA DE CÁSSIA

23:00 BMB NINA RODRIGUES (O)

00:00 BMB DE MARACANÃ (M)



Arraial Praça Maria Aragão

19:00 COMPANHIA CAZUMBÁ (A)

20:00 BMB DE GUIMARÃES (Z)

21:00 BMB DE MORROS (O)

22:00 SHOW LAMPARINA

23:00 BOI BARRICA (A)

00:00 BMB DE AXIXÁ (O)

01:00 BMB DA MAIOBA (M)



Arraial Praça Nauro Machado

18:00 BMB RAMA SANTA (CM)

19:00 BOI NOVILHO BRANCO (A)

20:00 COMPANHIA ENCANTAR (A)

21:00 BMB ENCANTO DO OLHO D’ÁGUA (O)

22:00 SHOW TIÃO CARVALHO

23:00 BMB ENCANTO DE SÃO CRISTOVÃO (O)

00:00 BMB DE LEONARDO (Z)



29/06/2019 (SÁBADO)

Arraial do Ipem

17:00 PROGRAMAÇÃO INFANTIL

GRUPO OS FOLIÕES – HISTÓRIAS DA MINHA TERRA

CACURIÁ MIRIM RABO DE SAIA

18:00 CACURIÁ DE DONA TETÉ (DR)

19:00 BMB NINA RODRIGUES (O)

20:00 BMB DE SANTA FÉ (B)

21:00 SHOW MIX IN BRASIL

22:00 BMB DE AXIXÁ (O)

23:00 BMB DE MORROS (O)

00:00 BMB DA MAIOBA (M)



Arraial Maria Aragão

19:00 DANÇA DO CAROÇO DE TUTÓIA (DR)

20:00 COMPANHIA ENCANTAR (A)

21:00 BMB DE NINA RODRIGUES (O)

22:00 SHOW MESA DE BAR

00:00 BMB DE SANTA FÉ (B)

01:00 BMB DE MARACANA (M)



Arraial Nauro Machado

17:00 PROGRAMAÇÃO INFANTIL

ESPETÁCULO INFANTIL O DESEJO DE CATIRINA

TC MIRIM ARTE NOSSA

18:00 TC ORIENTE

19:00 BMB DE MORROS (O)

20:00 BMB LENDAS E MAGIAS (O)

21:00 GRUPO PIAÇABA (A)

22:00 SHOW ‘PATUÁ’, COM HENRIQUE MENEZES

23:00 BMB DE GUIMARÃES (Z)

00:00 BMB DA MADRE DEUS (M)



30/06/2019 (DOMINGO)

Arraial do Ipem

17:00 PROGRAMAÇÃO INFANTIL

ESPETÁCULO INFANTIL O DESEJO DE CATIRINA

BARRIQUINHA ARTE DA CRIANÇA (A)

19:00 BMB NOVILHO BRANCO (A)

20:00 COMPANHIA ENCANTAR (A)

21:00 SHOW CHAMBINHO DO ACORDEON

22:00 BMB NINA RODRIGUES (O)

23:00 BOIZINHO BARRICA (A)

00:00 BMB DE GUIMARÃES (Z)



Arraial Maria Aragão

18:00 BMB MIMOSO DA APAE (O)

19:00 TC DO MARANHÃO DE MESTRE BASÍLIO

20:00 BMB MOCIDADE DE ROSÁRIO (O)

21:00 BOI NOVILHO BRANCO (A)

22:00 SHOW ELBA RAMALHO

00:00 CACURIÁ DE DONA TETÉ (DR)

01:00 BOI PIRILAMPO (A)



Arraial Nauro Machado

ENTARDECER DOS TAMBORES

16:00 TC Alegria de São Benedito de Martinha

16:30 TC Maracrioula

17:00 TC do Laborarte

17:30 TC de Mestre Felipe

18:00 TC Lírio de São Benedito da Liberdade

18:30 TC Vila Bacanga

19:00 TC de Leonardo

19:30 TC Amor de São Benedito da Fé em Deus

20:00 Show Grupo Crioulá