UEMA divulga nova lista com aprovados do PAES 2019

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) divulgou nesta sexta-feira (4) uma nova lista com o resultado final do PAES 2019 e a relação dos aprovados no exame intelectual, habilitados para a segunda fase do CFO PMMA e do CFO CBMMA.

Nenhum candidato já aprovado na lista anterior vai perder a vaga. O que vai haver é o chamamento de novos aprovados.

A nova lista foi necessária porque o sistema informatizado de processamento contratado pela UEMA para o PAES 2019 arredondou notas das provas analítico-discursivas e de produção textual, o que é vedado pelo edital correspondente ao processo seletivo.

A UEMA, portanto, agora reprocessou o cálculo sem arredondamento para atender as exigências do edital. Isso vale para todos os candidatos que compareceram à segunda etapa, realizada em 25 de novembro de 2018.

Isso resultou numa nova relação nominal de candidatos classificados no PAES 2019 e de aprovados no exame intelectual para a segunda fase do CFO PMMA e do CFO CBMMA.

A UEMA também determinou que os candidatos chamados na lista anterior (divulgada em 20 de dezembro de 2018) – e que não estariam na nova lista recalculada – têm as vagas garantidas, a fim de não prejudicar os candidatos.

Ou seja, vai haver um chamamento para além do número de vagas inicialmente disponibilizadas. Veja o comunicado da UEMA e a nova lista de aprovados do PAES 2019: https://www.paes.uema.br/?p=1203