Tratamento humanizado e tecnologia explicam aprovação de 97% do HTO

Tecnologia e atendimento humanizado marcam o HTO. Foto: Divulgação

Pesquisa divulgada neste mês pelo Instituto Interpreta mostra que o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), em São Luís, é aprovado por 97% dos pacientes. Ou seja, quase 10 entre 10 pacientes consideram o atendimento ótimo ou bom.



O levantamento foi feito a pedido do Governo do Maranhão para aprimorar o serviço.

Para a diretora do HTO Caroline Silva, uma das principais razões do alto índice de satisfação é o modo como o paciente é atendido. “O nosso atendimento é diferenciado, desde a entrada até o fim. A gente faz um trabalho de humanização dentro do hospital”, diz.



“Toda a equipe participa de treinamento; e a gente vem aperfeiçoando sempre o profissional. A gente entende que cada paciente que está aqui tem que ser bem cuidado”, acrescenta.



A paciente Luzia da Conceição, de 56 anos e da cidade de Maracaçumé, traduz em linguagem simples o que significa esse atendimento humanizado: “Todo mundo me trata bem, as pessoas são alegres. E quando as pessoas são alegres trabalhando, a gente, mesmo triste, já fica um pouco mais alegre”.



Luzia teve um acidente e quebrou a perna e o braço. Ela teve de passar por cirurgia. “Tá tudo na santa paz de Deus. O hospital é muito bom. Quem dera que todos os hospitais fossem assim. Parece que é particular. Dou nota dez.”





Tecnologia



Além disso, o hospital entregue em 2017 pelo Governo do Maranhão tem equipamentos tecnológicos de ponta, além de profissionais renomados, especializados e diplomados no exterior.



Com isso, o HTO faz cirurgias e procedimentos que antes não eram realizados na rede pública do Estado.



Pesquisa



O levantamento do Instituto Interpreta ainda mostra que 88% avaliam que a inauguração do HTO melhorou o atendimento na área ortopédica para a população. Além disso, 72% deram nota dez para a qualidade do atendimento do médico.



A pesquisa sobre o HTO foi feita entre os dias 23 e 25 de maio com 400 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.