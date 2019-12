Tradicional Cantata Natalina contagia público do Natal do Maranhão

Na noite segunda-feira (23), a escadaria da Igreja da Sé, no Centro Histórico de São Luís, foi palco de uma das mais esperadas e tradicionais atrações do Natal do Maranhão: a Cantata Natalina, que reuniu grupos de canto coral, solistas, músicos e regentes para uma apresentação especial de cânticos natalinos.

Clássicos nacionais e internacionais, como “Anoiteceu”, de Assis Valente; “Noite Feliz”, de Franz Grűber; e “Aleluia” de Handel, encantaram o público, que mais uma vez lotou a Vila Natalina, na Praça Pedro II.

As crianças do coral infantil Maranatha abriram a noite, que contou ainda com a beleza do Coral da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Coral São João, Madrigal Santa Cecília, Coral Arte Canto, entre outros.

Com direção geral do maestro Fernando Mouchrek, a cantata teve ainda com o brilho e imponência das vozes do cantor Alessandro Batista, da soprano Rose Nogueira e do tenor Ronaldo Ribeiro.

A direção musical ficou com a pianista Angelica Marques, que foi acompanhada pelos músicos Talyta Luzo (violino), Rogério Chaves (violoncelo), Pedro Duarte (sax) e Arlindo Carvalho (percussão).

A soprano Rose Nogueira ressaltou a oportunidade de se apresentar no Natal do Maranhão. Para ela, esse é uma grande porta para a difusão da música lírica entre a população.

“Eu acho importante para qualquer um de nós, cantores, ainda mais dentro do meio do canto lírico, que não tem tanta oportunidade. Isso é muito bom para gente, porque incentiva os artistas e mostra o nosso trabalho”, assegurou.

Programação para a família

A programação também teve apresentação de seis grupos de Reis, banda de Fanfarra, contação de histórias e oficina de cartoneiras, além das atrações diárias, como o videomapping (projeção mapeada no Palácio dos Leões) e a Casa do Papai Noel, que conquistaram maranhenses e turistas.

A pescadora Maricelia Andrade ainda não conhecia os encantos da Vila Natalina e levou o filho e amigas para conhecer de perto cada uma das atrações da noite. Ela avalia que a iniciativa é importante por reunir famílias em torno do sentimento natalino.

“É muito bom. É uma oportunidade a mais que a gente tem para sair com a família, se divertir, fazer um programa diferente. Tá tudo muito lindo. É a minha primeira vez e tá maravilhoso”, conta Maricelia.

Aumento nas vendas

Já o pipoqueiro Adailton Sousa comemorou o aumento das vendas no final do ano, graças à Vila Natalina.

“É muito bom pra gente, porque melhora nossas vendas, movimenta a cidade, atrai mais turistas. Eu só tenho a agradecer o nosso governo por tudo que tá fazendo pela gente”, frisou.

O Natal do Maranhão segue com atividades até o dia 29 de dezembro. A programação completa está disponível no cultura.ma.gov.br e nas redes sociais do Governo do Maranhão e da Secretaria de Estado da Cultura.