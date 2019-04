Thaynara OG será garota propaganda do São João do Maranhão

Na tarde desta terça-feira (02), a digital influencer maranhense, Thaynara OG, foi recebida pelo governador Flávio Dino para apresentação da nova campanha publicitária do São João 2019, produzida pelo Governo do Maranhão. As peças publicitárias que divulgarão a maior festa popular maranhense foram detalhadas ao governador e a influencer. Com esta ação, o São João do Maranhão ganhará maior visibilidade nacional, que irá além de mostrar a tradição do festejo junino maranhense, divulgará também os pontos turísticos, como os Lençóis Maranhense, a Chapada das Mesas, o Delta do Parnaíba, a cidade de Alcântara e a histórica capital maranhense, São Luís.

Para potencializar a visibilidade, participa da campanha a digital influencer e apresentadora, Thaynara OG. Maranhense, Thaynara tem grande repercussão nacional e é conhecida fora do estado também por apresentar as coisas daqui, com sotaque e expressões sempre bem demarcados, aos seus seguidores.

O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, destaca que o São João é uma festa esperada por maranhenses e turistas e que o plano do governador Flávio Dino é ampliar, a cada ano, o público. “Hoje foi feita a apresentação das peças publicitárias ligadas ao nosso São João, de fato o Governo do Estado pretende fazer uma festa ainda maior. Incorporamos a Thaynara OG, que tem representado bem a maranhensidade, vendendo o nosso estado lá fora e assim poderá atrair mais turistas a conhecer os encantos do Maranhão”, explicou o secretário.

A digital influencer, que viaja por todo o país, relata que há uma curiosidade muito grande acerca do bumba meu boi e outras manifestações culturais e as peças estimularão ainda mais esse interesse. “Fiquei muito feliz com esse espaço para falar do São João, me identifico muito com essa época do ano. Todo mundo assistiu junto pela primeira vez o material e foi super aprovado. Muito bom estampar esse convite e o que já fazia por amor, ficarei agora, oficialmente, associada ao nosso São João. Uma honra”, contou Thaynara. Participaram também do encontro o secretário de Estado de Cultura, Diego Galdino, e o secretário adjunto de Estado de Comunicação, Daniel Merli.