Temporada de Férias do Mais Cultura e Turismo se despede do público com gostinho de quero mais

Mais Cultura e Turismo Férias se estendeu por todo o mês de julho. Foto: Gilson Teixeira/Secap

A temporada 2019 do Mais Cultura e Turismo Férias vai deixar saudades. Com programação durante todos os finais de semana do mês de julho, o projeto foi um sucesso de público, com shows de forró, apresentação de diversos grupos de bumba-meu-boi, cacuriá, tambor de crioula e muitas outras atrações.



A ideia de manter vivo o clima junino por mais um mês em São Luís deu tão que certo que o evento já integra o calendário cultural da cidade.



Neste sábado (27), na Praça da Fé, ao lado da Casa do Maranhão, Andrezinho e os Brotos do Forró, o Bumba-meu-boi de Leonardo e a Companhia Barrica fecharam com chave de ouro a festa este ano.

A aposentada Etelvina Penalber é de Belém e adorou o projeto. Foto: Gilson Teixeira/Secap



A aposentada Etelvina Penalber é de Belém e adorou o projeto. Ele está pela primeira vez em São Luís, mas só conseguiu chegar à cidade em julho, após o São João. Com o Mais Cultura e Turista Férias ela pode aproveitar as brincadeiras folclóricas locais, mesmo fora da temporada junina.



“Achei o projeto fantástico porque estimula a cultura, o povo vem mais, e se aproxima mais da cultura. Essa festa até julho é ótima. Quando eu vim me disseram: a senhora ainda vai aproveitar porque tem programação até o final de julho”, conta.



Para a vendedora autônoma Paula Ramos, o Mais Cultura e Turismo de Férias é uma oportunidade criativa de e estimular o turismo gerar renda em tempos de crise e alto índice de desemprego.



“Eu achei maravilhoso. Tem muito turista e nós temos que mostrar o que tem de bom do Maranhão. Um projeto como esse aumenta nas vendas dos autônomos que vendem bebida e refeição, porque o desemprego tá muito grade. Isso aí ajuda a fortalecer tanto a população de São Luís, como o Maranhão, que fica mais conhecido lá fora”, ressalta.

Joanice Frazão lucrou com barraquinha de bebidas. Foto: Gilson Teixeira/Secap

Dona Joanice Frazão mantém uma barraquinha com venda de bebidas no Centro Histórico. Ela conta que a lucratividade foi boa no São João deste ano, mas que no mês de julho as vendas foram ainda melhores.



“Ótimo! Foi muito bom, graças a Deus. Eu trabalho aqui todo dia, independente das festas, mas esse ano foi muito bom. Junho e julho foram bons de venda, mas julho foi melhor ainda”, destaca.



As últimas atrações do Mais Cultura e Turismo Férias se apresentam neste domingo (28), na Praça da Fé, com direito a apresentação do projeto Circo Tá na Rua e dos grupos de bumba-meu-boi de Santa Fé e Itapary.



Programação cultural o ano inteiro

Para a vendedora autônoma Paula Ramos, Mais Cultura gera renda. Foto: Gilson Teixeira/Secap





Apesar do encerramento de mais um temporada do projeto, o secretário de Estado da Cultura Anderson Lindoso avisa que vem mais festa por aí.



“A programação de férias encerra, mas em agosto já começam as Ocupações Artísticas. Vamos oferecer atrações culturais o ano inteiro com a marca da nossa diversidade incentivando o turismo e a economia criativa”, antecipa.



Em artigo publicado neste domingo, Lindoso assegura que “o Mais Cultura e Turismo Férias dá até logo, mas a programação cultural do nosso estado não vai parar”.



Maranhenses e turistas também vão poder aproveitar as atrações do Projeto Quinta do Reggae, às quintas-feiras na Praça do Reggae, e o Pôr do Sol no Palácio, com shows gratuitos de música instrumental todas as sextas-feiras do ano, até dezembro.