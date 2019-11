“Tá sendo muito bom para todos”, diz morador sobre entrega de novos Restaurantes Populares

Dando continuidade ao combate à fome e à extrema pobreza no Maranhão, o governador Flávio Dino entregou mais cinco Restaurantes Populares no último fim de semana. “Um prato de comida por R$ 2 reais tá sendo muito bom para todos, pois antes não tínhamos e agora temos”, resumiu Valdo Monteiro, morador de Jenipapo dos Vieiras, uma das cidades contempladas.

As outras foram Arame, Fernando Falcão, São João do Soter e São Francisco do Maranhão. São todas cidades do Plano Mais IDH, que vem levando uma série de ações para melhorar a qualidade nos 30 municípios mais carentes do Estado.

Nas cidades do Mais IDH, a refeição custa R$ 2. Nas demais, R$ 3. São pratos completos, balanceados e saborosos. Tudo é acompanhado por nutricionistas.

Agora, já são 35 Restaurantes Populares em todo o Maranhão. Antes de 2015, eram apenas seis – todos em São Luís.

“Nós oferecemos uma refeição completa em qualidade e quantidade, do ponto de vista sanitário. O preço é acessível e garante a segurança alimentar, objetivo maior deste equipamento”, afirmou a nutricionista Ana Caroline, que trabalha no Restaurante de Jenipapo dos Vieiras.

Serviços

A unidade fornecerá 200 refeições diárias à população em vulnerabilidade social. É também um espaço de vivência que atende, de forma prioritária, grupos sociais vulneráveis, em situação de insegurança alimentar e nutricional.

O Restaurante Popular, além de comida e da geração de empregos, oferece também serviços diversos, como avaliação e orientação nutricional, atendimento psicológico para solução de transtorno alimentar, atendimento básico de saúde (aferição de pressão arterial e teste de glicemia), cursos de gastronomia para gerar emprego e renda, realização de atividades físicas e laborais e oficinas de Educação Alimentar e Nutricional.

Para Isaura Gomes Barbosa, copeira do Restaurante Popular, o sentimento é de agradecimento: “Era um dos equipamentos que mais precisava na cidade, pois trouxe, capacitação, emprego e comida para nossa comunidade”.