Sotaques de bumba boi animam multidão no arraial da Praça Nauro Machado

Programação do São João reuniu uma multidão na Praça Nauro Machado (Foto: Jardel Scot)

Em mais uma noite do São João do Maranhão, a programação do arraial da Praça Nauro Machado reuniu centenas de pessoas, na noite de sexta-feira (21). Quem escolheu o espaço para prestigiar a maior manifestação da cultura maranhense contou com uma variedade de atrações e muita segurança. Sotaques de bumba boi, tambor de crioula e show popular garantiram a animação do festejo.



O tambor de crioula de Pai Velho abriu a agenda de atrações reforçando a tradição desta referência da cultura maranhense. Em seguida, o Pirilampo, um dos grandes grupos de bumba boi, levou cor, ritmo e criatividade ao palco da praça, animando o público que cantou junto. Com mais de 90 integrantes, a brincadeira balançou o palco do festejo com sua harmonia, colorido e ritmo vibrante, ressaltando na dança, indumentária e repertório a tradição e modernidade.

Bruno de Souza Barreto classificou o São João maranhense como o mais interessante do país (Foto: Gilson Teixeira)

“Fazer parte desta grande festa é sempre uma emoção muito grande. Nos traz o sentimento de gratidão, satisfação e alegria. A agenda junina do Maranhão é sempre muito diversa e rica. Ser parte disso é uma honra”, destacou o presidente e produtor da brincadeira, Renato Dionísio. A lista de atrações contou ainda com show da banda Yluguerê; e apresentações dos grupos de bumba meu boi de Maracanã, Pindoba, Nina Rodrigues e Oriente.



O biólogo Bruno de Souza Barreto, 35 anos, é de Goiânia e classificou o São João maranhense como o mais interessante do país. “O nosso é mais focado no sertanejo, mas aqui, é o folclore e a cultura negra e indígenas unidas. É realmente único e muito lindo de se ver, cheio de diversidade cultural. É a primeira vez que prestigio a programação e estou achando maravilhoso, organizado, muito bem distribuído e seguro. É de fato o melhor São João do Brasil”, avaliou.

Artista Luciano Teixeira definiu a festa junina como momento de valorização da cultura maranhense (Foto: Gilson Teixeira)

Para o artista performer Luciano Teixeira, 29 anos, “além de linda, a festa junina é um momento de valorização da cultura maranhense. A cidade está toda enfeitada e lembrando a população desta grande festa. Os vários arraiais tem atrações para todos e é muito bem planejado. E tinha que ser, porque isso valoriza a cidade e reforça o apelo turístico deste festejo. Organização de parabéns”, enfatizou.

O festejo do São João do Maranhão tem atrações ainda nos arraiais do Ipem e Praça Maria Aragão, organizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís; nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (até 13 de junho).

Atrações do São João do Maranhão encantaram o público na Praça Nauro Machado (Foto: Gilson Teixeira)

As festas Encontro de Gigantes, Arraiá do Povo, Arena Pátio Norte, Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais, São Pedro, São Marçal, Encontro de Miolos de Boi e Festival de Zabumbas são outras atrações do calendário junino e que recebem apoio do Governo do Estado.