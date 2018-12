Show de Luiza Possi reúne milhares de pessoas na programação natalina no Centro Histórico de São Luís

“Ser chamada para cantar no Natal da cidade é um convite de honra, e eu estava com muita saudade, da última vez que estive aqui foi lindo, foi um marco”, comentou a cantora e compositora Luiza Possi pouco antes do show realizado no Natal de Todos 2018, na noite de sábado, 08, no centro histórico de São Luís.

A cantora interagiu com o público que cantou junto e aplaudiu sucessos de sua carreira, além de releituras de clássicos da MPB do passado e do presente. Sucessos como “A Vida é Mesmo Agora”, “Tudo Que Há de Bom” e “Amanheceu”, música lançada recentemente e que já alcançou 1 milhão de visualizações no You Tube.

O show aconteceu no palco em frente ao Tribunal de Justiça, um dos espaços de programação cultural da vila natalina montada no centro histórico, reunindo as praças Pedro II e Benedito Leite, Igreja da Sé, Prédio da Sectur, Praça da Mãe D’água, prédio da Prefeitura e Palácio dos Leões.

“Está muito bonita a programação de natal este ano aqui, a gente pode vir com a família, é muito gratificante, gostei muito”, destacou Eduarda Bezerra, autônoma.

No palco da Benedito Leite, o espetáculo cênico musical ‘Natal por dentro e por fora’ encantou o público com suas cantigas, prosas e literatura de cordel. Histórias contadas por três personagens guiados por uma estrela buscam o verdadeiro sentido do natal.

O ballet ‘Casa de Bonecos’ da escola Olinda Saul, a banda do Bom Menino das Mercês e a bandinha Ritmo Mágico foram outros destaques da noite. As filas ficaram longas também para o vídeo mapping, balão encantado, bola cenográfica e chuva de neve, atrações que vêm chamando muito a atenção na Vila natalina.

“Recomendo este lindo presente de natal que o Governo está nos proporcionando, muito organizado e seguro”, ressaltou Daniela Nogueira, pedagoga, mãe de Maitê de 3 anos.

Itapiracó

No Parque Ambiental da Reserva do Itapiracó a programação do Natal de Todos, iniciada no sábado, 08, atraiu a criançada que fez a festa na Casa do Papai Noel. Após a chegada do Papai Noel, a trupe circense ‘Pés de Fulô’ fez animada apresentação com teatrinho de bonecos.

Com uma linda decoração, o parque receberá aos sábados programação cultural voltada para as crianças e aos domingos terá presença do Papai Noel. A festa segue até o dia 23 de dezembro.

Expresso Natalino

Outra novidade do Natal de Todos, o Expresso Natalino, realizou suas viagens neste sábado completamente lotado. A jardineira sai da Praia Grande e segue até a praça dom Pedro II, sempre aos sábados domingos, a partir das 18h.

Com guia cultural a bordo, o passeio tem duração de 20 a 30 minutos, passando pela Praça Nauro Machado, Canto da Cultura, Casa do Maranhão, até chegar à Vila Encantada. O Natal de Todos é realizado pelo Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís, com o apoio cultural da Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

Programação deste domingo, 09/12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (a partir das 18h)

Banda do Bom Menino das Mercês

Show do Olaf e os Bonecos de Neve

Orquestra Jovem do Maranhão

PRAÇA BENEDITO LEITE (a partir das 19h)

Contação de Histórias (Lauande Aires – Santa Ignorância Cia. de Artes)

Espetáculo Teatral ‘É Natal!!!’ (Cacem)

PARQUE AMBIENTAL ITAPIRACÓ (a partir das 18h)

Casa do Papai Noel