Shopping da Criança oferece programação especial para o dia 12 de outubro

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, uma programação divertida com brincadeiras e atividades recreativas será oferecida pelo Shopping da Criança. Para participar é necessário fazer o agendamento nesta segunda-feira (11) no site https://shoppingdacrianca.ma.gov.br/, ou pelo WhatsApp 99214-9415 e telefone 3221-1462.

A programação vai contar com show de mágica, jogos, brincadeiras, pintura facial, distribuição de lanches e todos os brinquedos disponibilizados na área de lazer do shopping, como pula-pula, piscina de bolinhas, pebolim, tudo num ambiente bem descontraído no embalo de músicas infantis.

Durante toda a semana da criança (de 12 a 16), o espaço recreativo do shopping contará com programação especial. Para esses dias, com exceção de terça-feira (12), Dia das Crianças, os agendamentos já estão preenchidos.

O Shopping da Criança comemora também 1 ano de funcionamento, neste mês de outubro. O equipamento estadual realizou no período mais de 45 mil atendimentos, mesmo com as limitações causadas pela pandemia.

O Shopping da Criança oferece serviços de lazer e de assistência à saúde. A área de lazer conta com cinema, jogos, brinquedos, espaço de beleza, praça da alimentação e outros atrativos. Já o centro de assistência à saúde trabalha com 11 especialidades médicas, como pediatria, nutrição, psicologia, fisioterapia entre outras.