Servidores do Governo do Maranhão completam 60 meses de salários antecipados

Neste mês de dezembro, o Maranhão chega à marca de 60 meses de salários pagos antecipadamente para os servidores do Governo do Estado.

É um cenário bastante diferente do visto em outras unidades federativas, com dificuldade para quitar os valores. Há casos em que o 13º salário do ano passado ainda não foi integralmente pago.

Com pagamento anunciado pelo governador Flávio Dino para sexta-feira (27), os vencimentos dos servidores maranhenses completam um período de cinco anos ininterruptos sendo pagos sem nenhum tipo de atraso.

“Com isso, completamos 60 meses seguidos com pagamentos antecipados e todos os 13º dos servidores devidamente quitados”, afirmou o Flávio nas redes sociais.

Outros benefícios

Os servidores do Governo do Maranhão também têm recebido uma série de outras ações, como o novo Hospital do Servidor, cuja segunda etapa foi entregue em setembro deste ano.

A nova estrutura conta com ambientes especializados para realizar todos os procedimentos necessários, funcionando de segunda a sábado, com serviços de agendamento de consulta para dar mais comodidade e conforto aos servidores.

O Hospital do Servidor do Maranhão ocupa área atrás do Hospital Carlos Macieira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Calhau. Para ter acesso aos atendimentos, o servidor estadual deve estar vinculado ao Fundo de Benefício dos Servidores do Estado do Maranhão (Funben).

Outro exemplo de ação é o recém-lançado Cartão Clube de Descontos do Servidor. Ele funciona como cartão de crédito consignado em folha, aceito em ampla rede de estabelecimentos comerciais.

O cartão é totalmente gratuito, sem cobrança de anuidade ou quaisquer taxas, sendo descontado em folha somente o valor utilizado nas compras. O servidor tem disponível no cartão a margem de 10% da sua remuneração.