SEMU lança edital de R$ 300 mil para projetos de combate à violência contra a mulher e apoio à autonomia feminina

A Secretaria de Estado da Mulher (SEMU) lançou nesta quinta-feira (21) o edital Mulheres de Atitude. Com valor total de R$ 300.000,00, o certame vai selecionar projetos que auxiliem na aplicação de políticas públicas voltadas para as mulheres em todo o estado.

A iniciativa é parte das ações da SEMU na campanha dos 21 Dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher.

“Esse edital é uma conquista para todas as mulheres maranhenses, ele é fruto das escutas que realizamos com os movimentos sociais de mulheres de todo o estado, que agora também têm a chance de buscar um financiamento público para apoiar nas lutas diárias que enfretam no ativismo pela proteção da vida e dos direitos das mulheres”, informou a secretária da Mulher, Ana Mendonça.

No total serão contemplados 10 propostas executadas no território maranhense, por Organizações da Sociedade Civil (OSC). Cada um dos projetos receberá o valor de R$ 30 mil para execução das ações.

A seleção será feita de acordo com dois eixos temáticos, um de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres e outro de autonomia social e econômica das mulheres. Cada um dos eixos oferece as modalidades de atividades que vão desde a realização de oficinas, rodas de conversa, feiras, palestras, entre outras iniciativas.

As propostas deverão ser apresentadas no período de 25/11/2019 a 10/01/2020, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMU, situada na Av. Colares Moreira, nº 08 – Quadra 19, Calhau, CEP: 65075-440, São Luís/MA. A entrega das propostas deverá ser feita no setor de protocolo, das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sexta-feira ou encaminhadas por via postal, com Aviso de Recebimento – AR, endereçada à Secretaria da Mulher.

Para acessar o cronograma completo e demais informações, a íntegra do documento está disponível aqui