Seminário Nacional de Bombeiros é aberto em São Luís

Mais de 3 mil integrantes de corporações do Corpo de Bombeiros de todo o país participaram nesta terça-feira (12) da cerimônia de abertura da XIX edição do Seminário Nacional de Bombeiros. O encontro é o maior da América Latina e pela primeira vez está sendo realizado em São Luís. Além dos profissionais, a solenidade contou com a presença de autoridades como o governador do Maranhão, Flávio Dino, o secretário Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teophilo, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, e o comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), coronel Célio Roberto.

Anfitriã do evento, a corporação maranhense é a responsável pela organização de palestras, workshops, certificações, além das competições nacionais de Salvamento Aquático e Bombeiro de Aço. O governador Flávio Dino reforçou que o encontro é uma oportunidade de aprimorar técnicas e compartilhar experiências, o que se reverte em melhor entrega de serviços públicos, e também de ratificar o valor do trabalho dos bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros é uma uma das instituições mais respeitadas da sociedade brasileira por conta da imprescindibilidade do seu trabalho em ações decisivas em momentos emergenciais e também pela dimensão preventiva. Por tudo isso, é uma imensa alegria ao Maranhão receber o corpo diretivo do Corpo de Bombeiros de todo o país, além de todos os demais participantes deste evento. Este encontro marca o comprometimento que temos com a qualificação dos serviços públicos: serviços públicos melhores e mais eficientes postos à disposição dos cidadãos e cidadãs”, afirmou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, também falou do impacto do encontro para a Política de Segurança Pública do Maranhão, em especial para as corporações de bombeiros. “Temos dois aspectos importantes: o primeiro a organização interna dos bombeiros e o segundo, o resultado dessa organização para a sociedade. Teremos momentos de debates, apresentação de palestras com conteúdo para intervenções futuras, análise do estilo de trabalho já realizado, sempre objetivando ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão nas horas mais difíceis e na prevenção”, reiterou.

O coronel Célio Roberto também comentou a escolha de São Luís como sede, algo inédito para a corporação maranhense. “É um privilégio para nós receber as corporações de todo o Brasil em nossa casa em um evento tão significativo como esse. E pela primeira vez aqui no Maranhão. Aqui discutiremos técnicas do nosso trabalho em prol do trabalho de salvar vidas, que é a principal missão que nós temos, mas também de proteger o patrimônio do cidadão”, comemorou o comandante.

Senabom 2019

Para o Secretário Nacional de Segurança Pública (Senasp) e representante do Ministério da Justiça, General Guilherme Teophilo, o encontro, tradicional por agregar as corporações, promove o intercâmbio essencial à segurança pública brasileira. “A cúpula da segurança pública nacional hoje está em São Luís, hoje São Luís é a capital da segurança pública brasileira. Vamos discutir vários problemas aqui e estaremos presentes com vários diretores, acenando também com recursos que ainda vamos disponibilizar este ano. Estamos agora procurando dar uma atenção toda especial, fazendo um grupo de resposta a desastres para atender a possíveis calamidades, no sentido de sermos proativos e não reativos”, disse o secretário nacional de Segurança Pública.

A palestra de abertura foi realizada pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o coronel Edgard Estevo da Silva, que apresentou seu relato do Serviço Integrado dos Corpos de Bombeiros Militares na Operação Brumadinho, realizada este ano, após o rompimento daquela barragem em janeiro. Durante o dia, também foram realizadas as provas da Certificação Nacional de Cães, o Treinamento de Salvamento Veicular e reuniões do Comitê Nacional de Combate a Incêndio e Comitê Atendimento Pré-Hospitalar – APH, além do Seminário de Salvamento Aquático.

Nesta quarta-feira (13), além de palestras que abordarão atualizações para Combate a Incêndios Florestais e Urbanos, o evento terá apresentação de trabalhos científicos e o lançamento do Protocolo Nacional de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. O Seminário abrange o Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático, que testa a capacidade dos competidores em simulações de resgate em piscina e no mar, incluindo percursos de 50m, 100m individuais e revezamento.

Além do Aquathlon, prova que alterna corrida na areia e natação em mar e que será realizada às 15h desta quarta-feira (13) na Praia de São Marcos. Quase 300 competidores estão inscritos no campeonato. O encontro também promove a prova Bombeiro de Aço, um circuito que simula atividades de bombeiro em um cenário de combate a incêndio com salvamento de vítima. Uma das mais badaladas competições entre bombeiros brasileiros, a prova técnica avalia critérios como agilidade, força e resistência simultaneamente e elege os bombeiros mais completos em nível nacional. A prova alcançou número recorde de inscrições: ao todo, são 102 bombeiros distribuídos em cinco categorias.

Feira

Na área de exposições do Multicenter Sebrae, o seminário também inclui a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e de Emergências. Uma mostra de fornecedores de equipamentos de segurança pública de todo o Brasil será montada no local. Uma oportunidade para os participantes do evento conhecerem a evolução em tecnologia e inovação dos materiais elaborados para o segmento. Uma das atrações da Feira é a demonstração de Salvamento Veicular, que ocorre nesta quarta-feira (13), às 14h, quando militares realizam uma simulação de uma ocorrência real de desencarceramento de vítimas presas às ferragens.