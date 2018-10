Semana de Tecnologia incentiva pesquisa com cerca de 500 atividades abertas ao público

Durante cinco dias, mais de 100 stands e cerca de 500 atividades irão envolver São Luís numa grande atmosfera de ciência, pesquisa e conhecimento. Aberta ao público nessa terça-feira (16), a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 é organizada pelo Governo do Maranhão, que na “Cidade da Ciência”, montada no Multicenter Sebrae, vai promover inúmeras atividades com o tema “Ciência para Redução das Desigualdades”.

“Nós acreditamos nisso, que o conhecimento é uma ferramenta fundamental, para que se possa garantir desenvolvimento para todos, queremos que o conhecimento e a tecnologia sejam desenvolvidos para resolver o problema das pessoas”, afirmou o governador Flávio Dino, que realizou a abertura do evento.

Sobre o objetivo da Semana, o governador destacou a participação da comunidade acadêmica e sociedade em geral em favor da redução das desigualdades: “Esse é o sentido maior da semana, na medida em que reúne a inteligência do nosso estado, professores, estudantes acadêmicos a serviço de uma sociedade mais justa”.

Descobertas

Até o dia 20 de outubro, além dos stands de exposição de trabalhos e pesquisas, os visitantes poderão acompanhar e participar de oficinas, palestras, minicursos e participar de jogos como o Dédalo, um game de conhecimentos gerais; conhecer dois planetários; acompanhar a hackaton, que é uma maratona de programação, além da arena robótica, novidade em 2018.

Para Francisco de Assis da Costa, estudante do Ensino Médio da escola rural Unidade Integrada Roseli Nunes, de Lago da Pedra, as mais de seis horas de viagem percorridas por ele e mais 39 amigos para participar do evento já valeram a pena no dia da abertura.

“Passei a ver várias coisas que nunca vi, estamos aprendendo e conhecendo muita coisa, é uma chance de conhecer várias coisas que a gente não conhece”, disse o estudante após a passagem atenta por alguns dos stands.

Desenvolvimento

O tema trabalhado em 2018 é “Ciência para Redução das Desigualdades”, que está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pelas Nações Unidas. O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), promove a temática em diversos âmbitos com palestras e atrações que falam sobre acessibilidade e inclusão de minorias.

“Nosso objetivo é trabalhar essa temática da melhor forma possível, afinal essa é uma das bandeiras principais do Governo do Maranhão, reduzir as desigualdades nas mais diversas áreas dando aos maranhenses oportunidades iguais”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles.

Programação

Entres os dias 17 e 20, os portões da Cidade da Ciência estarão abertos ao público a partir das 9h. Toda a programação pode ser conferida no site www.semana.secti.ma.gov.br