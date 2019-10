Semana de Dança promove intercâmbio cultural entre Maranhão e Niterói (RJ)

Com mais de 200 apresentações, entre espetáculos, coreografias e batalhas de dança, a 13º Semana Maranhense de Dança, que acontece até o dia 20 deste mês, reúne os principais grupos locais e também promove intercâmbio cultural. Este ano, o evento recebe a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (CBCN), uma das principais companhias públicas de dança do país.

Nas palavras do diretor da CBCN, o maranhense Fran Mello, a apresentação no evento maranhense é a realização de um sonho. “Há 13 anos tento trazer a CBCN para fazer parte da Semana Maranhense de Dança e a gente nunca tinha conseguido. Acho que é um momento ímpar, porque ela nunca recebeu um grupo tão grande. Só em cena tínhamos 14 bailarinos e, normalmente, por uma questão de logística, os grupos de fora são menores. Foi um momento ímpar, de êxtase. Um sonho realizado, estou encantado”, comemorou.

O maranhense está na CBCN há 17 anos, onde já foi bailarino, professor, ensaiador e há um ano dirige a Companhia, que é uma das duas únicas companhias públicas de ballet do estado do Rio de Janeiro. Na Semana Maranhense de Dança, o grupo apresentou seu principal espetáculo: “O Instante do Aquilo”, que fala sobre as pressões da vida contemporânea e as mensagens positivas que se pode retirar dos apertos diários. “Conseguimos trazer no momento ideal, até na questão do contexto do país”, disse.

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o evento está consolidado como expressão cultural do país. “Gostaria de parabenizar a realização da Semana Maranhense de Dança, que já é um dos principais eventos de dança do Brasil. Niterói está presente com uma grande apresentação, em um extraordinário teatro, como é o Arthur Azevedo”, afirmou.

O secretário de Cultura, Anderson Lindoso, explica que a Semana Maranhense de Dança é um exemplo da diversidade cultural do estado e do país. “Mostramos o que nós produzimos, mas também o que o país inteiro produz para que o maranhense conheça e tenha contato”.

Novos laços culturais

Os planos de intercâmbio cultural entre Maranhão e a cidade fluminense de Niterói não se restringem à dança. O governador do Maranhão, Flávio Dino, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, discutiram a realização de uma exposição sobre arte e cultura popular maranhense, a ser realizada no primeiro trimestre de 2020 no Museu de Arte Popular de Niterói.

“Gostaríamos de estreitar ainda mais o relacionamento da cultura do Maranhão com o Rio de Janeiro, com Niterói. Essa exposição, tenho certeza, será um grande sucesso, porque a cultura do Maranhão é uma expressão da diversidade e criatividade da cultura brasileira”, pontuou o prefeito niteroiense Rodrigo Neves.

Para o secretário Anderson Lindoso, essa é uma oportunidade de “estreitar laços e mostrar o que o Maranhão produz, para que as pessoas venham conhecer o nosso estado”.

Prefeito Rodrigo Neves e governador Flávio Dino debateram sobre arte e cultura popular maranhense (Foto: Gilson Teixeira)