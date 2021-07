Saúde e educação: Governo inaugura obras em Presidente Dutra

As obras do Governo Flávio Dino seguem acontecendo por todo o Maranhão. E coube ao vice-governador Carlos Brandão inaugurar, nesta segunda-feira (28), em Presidente Dutra, a 347 km de São Luís, o primeiro Centro de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir) fora da capital. O dia também foi marcado pelos 77 anos de emancipação do município.

“Um evento histórico para a cidade de Presidente Dutra e região, porque o que a gente inaugura hoje aqui, não é só para Presidente Dutra, é para o centro do Maranhão, para toda essa região”, disse o vice-governador.

Referência no Norte e Nordeste, a unidade tem capacidade para atendimentos de urgência, exames de imagem, biópsias, tratamento cirúrgico, aplicações de próteses totais e parciais, implantes, manutenção e instalação de aparelhos ortodônticos, entre outras especialidades. A expectativa é que o serviço de próteses dentárias contemple cerca de cem pacientes da região por mês.

O secretário de Estado da Saúde (SES), Carlos Lula, comentou sobre o pioneirismo que o Governo do Estado tem realizado na cidade para a área da saúde, a exemplo do primeiro hospital macrorregional do estado do Maranhão.

“De lá pra cá, foram muitos hospitais regionais e macrorregionais, muitas policlínicas, e agora a gente traz, como pioneirismo para Presidente Dutra, o Sorrir, a nossa unidade com especialidade odontológica, que em São Luís virou referência”, afirmou Carlos Lula.

Hospital Municipal

Outra inauguração para a área da saúde foi no Hospital Municipal Dr. Adrian Berrospi Trinidad, que recebeu reforma nos 93 leitos e em outros setores, como cozinha; limpeza; farmácia; clínicas: Covid, médica, obstétrica, cirúrgica, pediatra, psiquiátrica; sala de reanimação; centro cirúrgico; corredores; recepção; consultórios; sala de raio-x; laboratório; sala de registro civil e fachada externa.

“Tivemos diversas reformas relacionadas à parte estrutural, como foi o teto, todo modificado, refeitório, pintura de todas as áreas e a parte elétrica, para o funcionamento do hospital”, contou o diretor-geral do hospital, Micherlli Caldas.

O prefeito Raimundo Carvalho, conhecido como Raimundinho da Audiolar, destacou o apoio que vem recebendo da atual gestão estadual.

“Meus parabéns para Presidente Dutra pelos 77 anos e por estar recebendo toda a equipe do Governo do Estado do Maranhão; Flávio Dino, dando apoio para à nossa cidade com obras, inaugurando, construindo e reformando.”

Farol do Saber

Outra inauguração, desta vez para a educação, foi a do Farol do Saber – Biblioteca Municipal Prefeito Antenor Arruda Léda, que encantou uma pequena leitora presidutrense, que adora ler “histórias”.

“Eu achei que ela mudou muito, porque vim um dia desses aqui e não tinha livro. Eu gosto muito de biblioteca e achei que aqui ficou lindo. Eu vou vir todo dia aqui estudar”, disse a aluna da 3ª série, Ana Clara, de 8 anos.

Outras ações

Durante a agenda na cidade, o vice-governador ainda visitou o novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS); inaugurou também a reforma da praça São Sebastião e de pontos de internet gratuitos no local; fez entrega simbólica de alimentos pelo programa Comida na Mesa e de kits-feira, que tem coordenação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF); além de assinar acordo de cooperação técnica para a execução do Maratoninha Maker, pelo programa Inova Maranhão, idealizado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Participaram da agenda com Carlos Brandão, além do prefeito Raimundinho e do secretário Carlos Lula, os secretários de Estado Felipe Camarão (Educação), Márcio Jerry (Cidades e Desenvolvimento Urbano), Rubens Jr (Articulação Política), Davi Telles (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Rodrigo Lago (Agricultura Familiar), os prefeitos Fábio Gentil (Caxias), Enoque Mota (Pastos Bons), Valmira Miranda (Colinas), Bira (Graça Aranha), vice-prefeito Marcos Unillar (Barra do Corda) e vice-prefeito Dr. Michel (Santa Filomena do Maranhão), as deputadas estaduais Daniella Tema e Ana do Gás, além de vereadores.