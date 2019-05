São Luís tem R$ 4,7 bilhões em obras, serviços e investimentos do Governo

Com investimentos em todas as áreas, São Luís está recebendo um montante de R$ 4,7 bilhões em investimentos, serviços, manutenção de atendimentos e obras de reestruturação promovidos pelo Governo do Estado.

Além de melhorar a qualidade de vida da população, as ações do Governo na capital maranhense também são fruto de uma estratégia para garantir mais geração de emprego e renda num momento em que a Construção Civil – um dos principais setores da economia municipal – sofre forte impacto da crise nacional dos últimos anos.

No pacote para 2019, destacam-se as obras estruturantes para melhorar a saúde, a mobilidade urbana, habitação, educação, dentre outros.

Na saúde, são mais de R$ 2 bilhões investidos em construção, reforma, ampliação e melhoramento das unidades de saúde, além dos programas e ações do setor. Somente com a manutenção dos equipamentos públicos de saúde na cidade, são investidos R$ 174 milhões todo mês.

Para ampliar a oferta de saúde aos ludovicenses, o governo já iniciou as obras do Novo Hospital da Ilha. São 400 leitos de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para desafogar os Socorrões municipais. A obra está orçada em R$ 132 milhões e tem prazo de execução de 32 meses.

Moradia e mobilidade

Na Habitação e na Regularização Fundiária da Ilha, serão beneficiadas quase 12 mil pessoas. Somente com o Programa de Regularização Fundiária Urbana, serão 10 mil beneficiados com títulos de propriedade.

Em parceria com o Programa Minha Casa, Minha Vida, serão 1.700 novas moradias dignas com as entregas dos Residenciais Jomar Moraes, José Chagas e Piancó.

Na área de mobilidade urbana, o Governo do Estado já iniciou obra que que ampliará as opções te transporte público, integrando municípios da Ilha, além de requalificar as Avenidas Litorânea e dos Holandeses.

Com investimentos de R$ 140 milhões, a primeira etapa da obra, com a expansão da Litorânea, será entregue ainda este ano.

Geração de renda para quem precisa

Outro caráter importante no amplo conjunto de obras que São Luís está recebendo é a mobilização do governo na geração de oportunidades de trabalho para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o Programa Rua Digna, por exemplo, além da pavimentação nas localidades, as famílias são capacitadas para produzir os blocos utilizados na revitalização das ruas e assim ganham uma nova profissão, além de receber os valores referentes à implantação da pavimentação. A iniciativa já beneficiou 11 mil famílias, com investimentos de R$ 8,8 milhões somente nos municípios da Ilha.

Já o Programa Mais Renda gera capacitação, disponibilização de equipamentos e assistência técnica para pequenos empreendedores, visando a ampliação da renda e a melhoria da qualidade de vida. Em São Luís, o Governo ampliou o programa para mais de 2.300 pessoas, investindo R$ 4,7 milhões.

Investimentos em Segurança

Graças ao maior investimento já feito na área de Segurança Pública, São Luís está revertendo a dramática taxa de homicídios e de crimes violentos de anos anteriores. Foram convocados por meio de concurso público mais de 1.700 profissionais da Segurança, entre policiais civis, bombeiros e policiais militares.

O Governo também investiu na construção, reforma e adequação de Batalhões de Polícia Militar, com Garantia de condições de trabalho às forças policiais com a entrega de motos e viaturas, reforçando o policiamento. Foram entregues centenas de novas viaturas entre 2015 e 2018 em São Luís.

Nas Unidades Prisionais de Ressocialização da capital maranhense, foram investidos R$ 39, 6 milhões com construção, reforma e adequação. Com isso, o governo pôs fim às rebeliões em Pedrinhas.