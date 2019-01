São Luís sedia Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia

Sol, areia e bola rolando sobre a rede. Neste cenário, São Luís sedia o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia e durante os quatro dias o evento recebe atletas de todo o Brasil. O circuito, aberto na manhã desta quarta-feira (23), acontece na arena da Lagoa da Jansen até domingo (27). O evento, realizado pela Confederação Brasileira de Vôlei com apoio do Governo do Estado, é o primeiro da modalidade após cinco anos e marca o reencontro de grandes nomes deste esporte. A entrada é franca.

“Começamos o ano com um dos maiores campeonatos brasileiros nesta que é uma das modalidades mais destacadas e que está em alta em nosso país. Vamos receber atletas de todas as regiões e teremos, ainda, um grande projeto da gestão estadual, que acontece paralelo ao circuito. São diversas atividades esportivas para todas as idades e que vai somar na programação deste evento nacional”, pontua o titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), Hewerton Pereira.

Paralelamente, em espaços montados na área externa da arena, serão promovidas diversas atividades integrando o projeto Mais Esporte e Lazer para Todos, desenvolvido pela Sedel. A programação, gratuita, inclui aulas de alongamento, zumba e dança para todas as idades. O projeto é realizado em 23 municípios e além das atividades físicas, compreende a construção de praças esportivas equipadas com pista de ciclismo, área de ginástica, estacionamento, playground, ginásio e dotadas de acessibilidade.

O campeonato nacional sediado em São Luís foi possível após ampla reforma da Arena da Lagoa da Jansen, promovida pelo Governo do Estado, destaca o gestor da Sedel. O espaço ganhou área adequada para os jogos de areia e teve toda sua estrutura requalificada, com a reforma de banheiros, restauração da lona, readequação da área de acesso, acessibilidade, entre outros.

“Este foi a contrapartida do Governo e um dos atrativos da organização do circuito para a escolha da nossa cidade como sede deste megaevento. Que todos possam comparecer, prestigiar e torcer por nossos atletas, além de poderem, também, participar de uma série de atividades”, destacou o gestor da Sedel, Hewerton Pereira. O presidente da Federação Maranhense de Vôlei de Praia, Anselmo Azevedo, enfatizou “a importância de eventos deste porte para reunir atletas, estimular a prática e atrair público”.

Esta é a quarta etapa do Open de Vôlei, na qual serão conhecidos os atletas que ocuparão as oito vagas ainda abertas. Nos jogos desta quarta se enfrentaram as equipes masculinas; na quinta, é a vez das femininas, completando assim os 24 times em cada gênero. Os outros 16 times que foram mais bem colocados no ranking já estão garantidos nesta fase de grupos.

Competição

Para o atleta maranhense Carlos Eduardo Vieira, 19 anos, o campeonato possibilita a troca de experiências e serve de treinamento para outras competições do calendário. “Está de parabéns a organização do circuito e estar aqui é muito importante, considero um bom preparatório para outras competições na qual estarei este ano. Fizemos uma boa partida e acredito que isso fortalece o atleta. Sempre bom que tenhamos eventos ocorrendo e estimulando a prática do esporte”, disse.

Carlos Vieira, que é da capital e iniciou no esporte aos 13 anos, joga nas categorias sub 19 e sub 21 e tem em seu currículo, entre outros, os títulos de campeão do JUMs – Jogos Universitários Maranhenses 2017 e do Campeonato Nova Geração de 2015 e 2017. A próxima participação do atleta será o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, que será realizado em Fortaleza nesta quinta-feira (24).

Se preparando para a segunda etapa do torneio, o jogador paulista Tiago Castilho, 40 anos, comemora a vitória da primeira etapa do circuito. “A cidade é linda e o clima favoreceu bastante o jogo dinâmico. Muito boa a organização, a recepção e estrutura oferecidas aos atletas. Agora, é preparar para os próximos jogos do torneio e alcançar as vitórias”, destacou ele, que com o parceiro Júlio César é atual campeão paulista na modalidade.