São Luís recebe 150 mil turistas durante o São João

Turistas ajudaram a animar os arraiais do São João. Foto: Divulgação

O Aeroporto Internacional de São Luís recebeu aproximadamente 150 mil turistas no mês de junho. O número representa aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinham sido 130 mil.



Os dados são da Infraero e ainda não estão totalmente fechados, o que será feito nos próximos dias. Mas a conta não deve ser muito diferente desse total, já que a quase totalidade já está contabilizada.



Esses dados não incluem as chegadas de turistas por via terrestre, tanto de outros Estados quanto de cidades maranhenses.



O mês de junho é marcado pelas festas de São João no Maranhão, que se espalharam por diversas cidades.



Aumento na procura



Outro número demonstra o interesse crescente do turista pelo Maranhão: São Luís teve aumento de 106% nas buscas de passagens a partir dos aeroportos de todo o Brasil. Foi a maior alta entre os destinos nacionais.



Nas buscas com origem no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 231%. Nas com origem em São Paulo, 268%.



Novos voos para o Maranhão



A companhia aérea LATAM Airlines Brasil anunciou cinco novos voos diários com operação a partir de agosto de 2019 no Aeroporto Hugo da Cunha Machado, em São Luís. O incremento amplia de 11 para 15 voos semanais, de ida e volta, na rota Fortaleza – São Luís.



Já a companhia aérea Azul confirmou dois novos voos em aeroportos no Maranhão a partir de 1º de julho. Os novos trechos serão de Imperatriz a Guarulhos e de São Luís a Campinas.