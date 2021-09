São Luís 409 anos: Flávio Dino entrega obra do Centro Educa Mais Sousândrade, no tradicional bairro do Lira

A população de um dos bairros mais tradicionais de São Luís, o Lira, recebeu nesta quarta-feira (8), um dos presentes do Governo do Maranhão em celebração aos 409 anos da capital maranhense: a entrega da obra de restauração da Escola Sousândrade, que se transformou em Escola Digna e agora passa a funcionar em regime de tempo integral.

Durante a obra de restauração do agora Centro Educa Mais Sousândrade, foram realizados serviços de melhorias nas estruturas, cobertura, revestimento, piso, forro, pintura geral, instalações elétricas, instalações hidráulicas, banheiros com vestiários e acessíveis, combate a incêndio e pavimentação, por meio de investimento estadual orçado em R$ 5.007.005,94. E agora a escola conta com capacidade para atender cerca de mil estudantes.

A nova Escola Sousândrade é a oitava obra educacional entregue na capital como parte das inaugurações estaduais alusivas ao aniversário de São Luís.

“Hoje estamos comemorando 409 anos de São Luís continuando nosso programa de inaugurações de obras, que vem se estendendo nesses dias todos, assim como serviços públicos. Nós hoje estamos inaugurando o Colégio Sousândrade, uma belíssima obra para toda a região do Lira e bairros vizinhos”, frisou o governador Flávio Dino durante a entrega.

“Escola bonita e digna”

Apesar de ser um baluarte da educação pública ludovicense, a tradicional Escola Sousândrade foi esquecida pelas gestões anteriores e sua estrutura estava severamente comprometida, como pontua a estudante Yzannamy Barra.

“É muito gratificante a gente chegar aqui e ver uma escola realmente digna, porque, antes, se for falar pela estrutura física da escola, a gente estava em uma situação precária. Hoje é gratificante vir para a escola, ter o ânimo de vir à escola, e ver a nossa escola bonita e digna. Eu me sinto muito orgulhosa em estar no Maranhão e ter esse governador. A reforma da minha escola me faz ter mais orgulho dele”, avalia Yzannamy.

Para o secretário de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão, responsável pela execução do programa Escola Digna em todo o estado, a entrega da nova Escola Sousândrade representa a conclusão de uma “maratona” de inaugurações educacionais, especialmente dedicadas à população de São Luís.

“É a oitava obra educacional. Estamos há três dias inaugurando obras alusivas ao aniversário da nossa capital. Já foram bibliotecas, Faróis do Saber, Ruas Dignas garantindo acesso a escolas, escolas em tempo integral, escolas de ensino médio e essa belíssima escola que fica aqui no coração do Lira. No início da gestão do governador Flávio Dino, esta escola estava praticamente caindo. Nós fizemos a reconstrução desse símbolo da cidade que estava praticamente esquecido. Hoje temos esse belíssimo prédio e uma escola que funciona em tempo integral”, declarou Felipe Camarão.

Em todo o Maranhão

Ao lado de secretários de Estado e de parlamentares, como o deputado estadual Roberto Costa, o governador Flávio Dino ressaltou a importância do programa Escola Digna para a educação pública maranhense, destacando a obra do novo Centro Educa Mais Sousândrade como referência para a São Luís que completa 409 anos de história.

“Esse programa que hoje chega a esta inauguração é desenvolvido em todas as regiões do Maranhão, inclusive na cidade de São Luís. Ele é um programa que abrange todos os níveis de ensino, indo desde o regime de colaboração com a educação infantil e ensino fundamental de modo geral, até a pós-graduação, passando pelo ensino superior, graduações na UEMA, UEMASUL, por exemplo, e é um programa também em que nós estamos realizando o tempo inteiro inaugurações escolares, durante o ano inteiro e em todos os anos do nosso mandato, sinalizado um momento diferente na história do nosso Estado. Desejo que essa celebração belíssima que nós estamos vendo aqui no Lira seja uma referência da capital que nós desejamos para o nosso estado”, concluiu o governador.