São Luís 409 anos: Entregue obra do Edifício Governador Archer como moradia digna para 14 famílias de baixa renda

“Eu estou muito feliz, porque o meu maior sonho era ganhar um cantinho para morar. Sempre morei de aluguel. Eu não sei nem o que falar, estou muito emocionada”. A fala é da dona Francisca Gomes, que não conteve as lágrimas ao receber a chave do seu apartamento no Edifício Governador Archer, prédio que foi transformado em moradia digna e entregue pelo governador Flávio Dino nesta quarta-feira (8), como parte das inaugurações alusivas ao aniversário de 409 anos de São Luís.

Situado na Avenida Magalhães de Almeida, no Centro Histórico da capital, o Edifício Governador Archer funcionou como órgão do Estado, mas há anos estava abandonado. O prédio passou por obras de revitalização e adaptação e agora é o novo lar de 14 famílias de baixa renda que moravam em situação de vulnerabilidade social na região central da cidade.

A iniciativa integra a ação do Programa Habitar no Centro, que visa promover o uso habitacional de imóveis localizados em áreas de interesse de preservação do Centro Histórico.

Para o governador Flávio Dino, a entrega do Edifício Governador Archer tem uma dupla importância: garante moradia digna e valoriza o centro histórico da cidade.

“409 anos de São Luís marcado por muitas inaugurações do Governo do Estado, oito obras educacionais inauguradas em São Luís e nós tivemos também outras obras em outras áreas. Entregamos 5 mil cartões Minha Casa Melhor e agora o Edifício Governador Archer recuperado, todo revitalizado, reconstruído para 14 famílias que passam a morar gratuitamente no Centro de São Luís. Com isso, nós cumprimos dois objetivos: ajudar as famílias a realizar o direito à moradia, casa própria; e também a valorização do Centro. Nós temos feito um esforço grande para que o comércio, prédios institucionais, empreendimentos culturais e também as moradias se fixem no Centro, porque o Centro é onde São Luís começou. É uma parte preciosa da nossa cidade e nós estamos felizes em comemorar esses 409 anos com mais essa realização concreta em favor da capital de todos os maranhenses”, disse o governador.

Vida mais digna

A trancista Paloma Arouche também é uma das novas moradoras do Edifício Archer. Ela não segurou a emoção ao contar como superou a insegurança habitacional, quando ocupava o prédio de forma irregular, até ser beneficiada com a posse da moradia digna.

“Eu fiquei grávida, passei muita coisa aqui dentro, mas foi o único lugar que me refugiou. Agora estou aqui na minha casa. O sentimento eu só posso dizer que é de gratidão por toda a história que eu tenho aqui nesse prédio Governador Archer, e só quero agradecer mesmo pelo que o Governo do Estado fez. A emoção é tão grande que não dá nem para descrever”, relatou a trancista.

O secretário de Estado das Cidades e do Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, acompanhou todo o processo de revitalização do prédio. Ele acredita que garantir habitação digna a quem mais precisa é a melhor forma de comemorar o aniversário de São Luís.

“É uma felicidade muito grande poder, neste momento do aniversário de São Luís, entregar esse prédio, esse residencial Governador Archer, beneficiando aqui 14 famílias. Um alcance muito importante para pessoas que já moravam aqui em condições precárias e agora tem apartamentos dignos, habitação digna, e isso nos gratifica muito, nos dá muita alegria em poder adotar, fazer e implementar políticas públicas que asseguram direitos à nossa população. Parabéns a São Luís pelos seus 409 anos, mas, parabéns, sobretudo, a todos que ingressam nesse apartamento para terem uma vida mais digna”, pontuou Márcio Jerry.

Comida na Mesa

Além das chaves dos apartamentos, os novos moradores do Edifício Governador Archer receberam cestas básicas do programa estadual Comida na Mesa, como detalhou o secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago.

“Estamos aqui no Centro de São Luís fazendo algumas entregas do governo hoje, como, por exemplo, o Edifício Governador Archer. Um edifício que estava abandonado, foi invadido por algumas famílias, o governo regularizou essa posse e hoje nós estamos entregando um prédio totalmente reformado e trazendo também o programa Comida na Mesa com cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade”, finalizou Rodrigo Lago.