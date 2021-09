São Luís 409 anos: Capital celebra equipamentos educacionais requalificados pelo Governo

“Agradeço por todas as melhorias realizadas nessa escola. Por sua incansável busca pela educação que realmente transforma vidas de crianças, adolescentes e jovens do nosso estado, sobretudo naqueles lugares mais longínquos que o senhor tem visitado com nosso secretário e visto as dificuldades. Obrigada pelos esforços incansáveis que os senhores têm feito pela educação do Maranhão”. A fala cheia de reconhecimento e gratidão, direcionada ao governador Flávio Dino e ao secretário de Educação, Felipe Camarão, é de Mariza Nobre, gestora do Centro de Ensino Renascença, no bairro Renascença, um dos equipamentos educacionais entregues pelo governo estadual, em comemoração ao aniversário de 409 anos de São Luís.

“Patriotismo se faz, verdadeiramente, com direitos, cuidando das pessoas. É o que estamos fazendo nesse 7 de setembro em várias inaugurações educacionais, porque o direito à educação vem sendo ampliado no nosso estado com o Escola Digna, como estamos vendo nessa inauguração. Teremos outras nos próximos dias, porque o Escola Digna acontece o ano inteiro”, enfatizou o governador Flavio Dino.

Também aproveitou para destacar o trabalho do secretário Felipe Camarão, à frente da Secretara de Estado da Educação (Seduc). “Eu fiz questão de estar aqui para homenagear esse secretário que está há mais tempo no cargo, nas últimas décadas. Mas não só o que está há mais tempo, mas o melhor que nós tivemos nas últimas décadas”, disse o governador Flávio Dino.

Foi assim, em ambiente de emoção, orgulho, gratidão e resgate de memórias afetivas, que ocorreram todas as solenidades de reinauguração de obras entregues pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a comunidades de diferentes bairros de São Luís. Entre as obras, equipamentos educacionais reformados, ampliados, revitalizados e requalificados, uma Associação de Moradores totalmente reformada e uma Rua Digna pavimentada. As obras entregues nas últimas 24 horas fazem parte do conjunto de ações do Governo do Estado em comemoração aos 409 anos da capital maranhense.

“Esta semana estamos em uma maratona de entrega de obras que levam dignidade para a população de São Luís. O governador Flávio Dino, assim como eu, tem um apreço gigantesco por essa cidade e pelas pessoas que aqui vivem. E essas entregas reforçam a importância de São Luís como a capital de todos os maranhenses. Estamos felizes com a entrega desses cinco equipamentos educacionais, além da Rua Digna e da Associação dos Moradores do Barreto. Nós acreditamos na educação como um farol de esperança na busca por uma sociedade mais justa e menos desigual”, destacou Felipe Camarão.

Nesta terça-feira (7), foram entregues três unidades escolares, com todas as condições e estrutura que o maior programa educacional de uma rede pública de ensino em andamento no país oportuniza.

Nessa véspera de aniversário de São Luís, a festa do Escola Digna começou pelo bairro do Cohatrac, onde a comitiva do Governo do Maranhão, liderada pelo secretário Felipe Camarão, entregou à comunidade o Centro Educa Mais Maria Pinho, totalmente reformado, ampliado e requalificado, com nova estrutura, quadra poliesportiva coberta, passarela, novos laboratórios, refeitório, gabinete odontológico, área de lazer e convivência, entre outros espaços e serviços que transformaram o ambiente educacional, beneficiando 500 estudantes do ensino integral. Momento de pura gratidão de alunos e professores.

“Quando entrei aqui, hoje, fiquei muito emocionada. Abracei Marivete – gestora do Centro Educa Mais Maria Pinho-, choramos juntas, porque é emocionante vermos essa escola organizada, com uma quadra dessa, que os meninos tanto queriam. A nossa biblioteca está linda, o refeitório está lindo. ‘Tudo muito lindo. É só maravilha”, falou a professora Ivanete Santos de Sá, coordenadora pedagógica da escola.

“E nós temos gratidão ao governador Flávio Dino, ao nosso amado, querido secretário Felipe Camarão, que é um homem que teve um olhar sensível por nós e fez concretizar esse sonho para os nossos estudantes protagonistas e toda comunidade escolar. Estamos felizes”, disse Marivete Batista, gestora geral da escola.

“É muito satisfatório ver a mudança e o investimento que foi feito aqui na escola. É notável o investimento em cada detalhe, cada estrutura que foi feita. E com certeza será um adendo para cada aluno de forma muito efetiva”, disse a estudante Hosane Corrêa, 16 anos.

No bairro Radional, a festa do Escola Digna aconteceu fora e dentro da escola. A comitiva foi recebida com banda de música e muita alegria. Lá, o governo entregou à comunidade escolar o Centro de Ensino Rio Grande do Norte, totalmente requalificado e de cara nova. É a primeira obra de grande porte que o prédio escolar recebe, garantindo ampliação dos espaços e adequação de salas e laboratórios. Um novo ambiente digno e acolhedor, que já está beneficiando cerca de 900 estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

“É maravilhoso. É algo que me traz alegria, mesmo em meio a tanto caos, em um momento tão difícil, a gente ainda ser lembrado. A reforma ficou maravilhosa, a escola se tornou muito mais acessível para as pessoas que têm deficiência. Estou feliz e agradeço muito”, disse o estudante Júlio Neto, do Centro de Ensino Rio Grande do Norte, no bairro Radional.

“É dia de muita alegria, muita gratidão. Nós estamos recebendo das mãos do nosso secretário Felipe Camarão uma escola realmente digna dos nossos estudantes, professores da comunidade escolar”, destacou a gestora geral da escola, Kalyanne Fontenelle.

A comemoração do Escola Digna terminou no bairro Renascença, com a entrega do Centro de Ensino Renascença. A escola, que já havia recebido investimentos anteriores do atual Governo do Maranhão, agora ganhou áreas de vivência, quadra poliesportiva coberta e biblioteca, entre outros novos espaços que trouxeram mais dignidade e entusiasmo para os professores e os mais 400 estudantes.

“Para mim, poder ver a nossa escola reformada, climatizada, é um momento de alegria. Eu vivi o antes, e agora estou vivendo o depois. E a reforma da escola é uma vitória para os estudantes” disse João Francisco Almeida, estudante do CE Renascença.

“O momento é de gratidão, porque depois de quase dois anos de pandemia que nos deixou longe da escola, nada melhor que voltar e encontrar essa surpresa dessa escola bonita, reformada, toda linda esperando a gente. Isso estimula a gente, ainda mais em tempos como esse. Muito grato”, disse Pedro Rodrigues, presidente do grêmio estudantil.

Faróis, Rua Digna e Associação de Moradores

A maratona de entregas começou nessa segunda-feira (6), com a reinauguração dos Faróis do Saber Antônio Machado Neves da Costa, no Anjo da Guarda; e do Gonçalves Dias, no Filipinho.

“Eu sou morador do Anjo da Guarda. De 2000 a 2002, estudei muito aqui no Farol, para passar no vestibular da UEMA. E é com enorme prazer que estou participando da reinauguração desse espaço de conhecimento, que somou muito para a minha vida”, lembrou o Erielson Miranda, professor de Geografia do Centro de Ensino Anjo da Guarda.

“Para nós, é um momento ímpar receber o farol, que estava praticamente abandoando. Só posso agradecer pela sensibilidade que o governador Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão tem com a educação. Felipe Camarão é incansável. Temos orgulho da educação do Maranhão hoje”, exaltou a gestora do CE Anjo da Guarda, Eliene Moraes.

“Ele está lindo. Aqui eu me sinto como se estivesse em minha casa. Gosto mais daqui do que da minha casa, porque aqui eu zelo por ele, eu gosto muito daqui”, disse Iracema Ferreira Barbosa, que há 8 anos é agente de portaria do Farol do Saber Gonçalves Dias, no Filipinho.

“A gente recebe esse espaço maravilhoso, esse presente, com muita alegria, com muita emoção e, sobretudo, com muita esperança porque ele vai ser um espaço de pesquisa, de leitura deleitosa, um espaço aprazível, onde certamente a comunidade escolar vai se beneficiar. Não tenho palavra apra expressar a emoção que estamos vivendo”, destacou a professora Ivanete de Sousa Nascimento Cutrim, gestora geral do CE Governador Archer, no Filipinho.

“É uma alegria e uma esperança muito grande em ver a consciência dos nossos dirigentes da educação sobre a importância dos livros para os alunos e a comunidade. E ver esse espaço desse jeito é emocionante”, pontuou Rosimary Duarte Cunha, especialista em educação.

Ainda na segunda-feira, as inaugurações seguiram com a entrega da Associação de Moradores do Bairro do Barreto, que foi reformada e, agora, é um espaço mais acolhedor para a convivência e os debates de interesses comunitários.

Na comunidade de Coqueiro, zona rural de São Luís, os moradores festejaram a entrega da Rua Nova, que entrou para a galeria de Ruas Dignas, pavimentadas por meio de parceria entre a Seduc e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

“É um presente que a comunidade de Coqueiro está ganhando. É um sonho e todo mundo está feliz de ganhar esse grande presente. Só temos a agradecer a Deus e ao governador Flávio Dino, único governador do Maranhão que entrou para a história do Coqueiro, porque olhou para nós. E o secretário Felipe Camarão que está de parabéns e está na história do nosso estado”, disse Kaká, presidente da Associação de Moradores.

“É mais que bloquetes, é dignidade para esse povo. Os blocos são produzidos dentro da unidade prisional, isso é ressignificar o estado. E é por isso que eu quero trazer um abraço especial ao secretário Felipe, por todo o incentivo que traz com esse projeto. Eu não vou esquecer disso nunca mais em minha vida”, destacou Rafael Velasco, secretário adjunto da SEAP.

Juntas, as sete obras somaram investimentos de quase R$ 9 milhões, que garantiram cara nova aos espaços, melhor infraestrutura, ambientes mais dignos e acolhedores, com todas as condições necessárias e adequadas para oportunizar, a estudantes e professores de São Luís, o caminhar de forma mais segura e animadora no processo de ensino e aprendizagem, vivências comunitárias e mobilidade urbana.

Nas solenidades em diferentes localidades, além das comunidades e do secretário Felipe Camarão, também estiveram presentes os secretários de Estado da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago; de Direitos Humanos e Participação Popular, Chico Gonçalves; as secretárias Adjuntas da Cultura, Ciane Sozinho e Caroline Veloso, e de Direitos Humanos e Participação Popular, Lissandra Leite; o secretário adjunto de Agricultura Familiar, Ivaldo Rodrigues; além dos co-vereadores do ‘Coletivo Nós’, vereadores Chico Carvalho, Paulo Vitor, Concita Pinto, Irmão Domingos, entre diversos representantes públicos.

“Para nós que fazemos o Governo do Maranhão, nada nos deixa mais feliz que ver a felicidade da nossa gente, dos nossos irmãos. É para isso que trabalhamos todos os dias. E nesta quarta-feira (8) entregaremos a Sousândrade, tradicional escola, no bairro Lira, que é uma unidade de Ensino em Tempo Integral. Mais um presente para São Luís”, finalizou Felipe Camarão.