São João do Maranhão é aprovado por 98% do público, diz pesquisa

O Conselho Empresarial do Maranhão (Cema) se reuniu, na quarta-feira (3), e debateu assuntos de diversas áreas do Maranhão. As pautas foram apresentadas pelo vice-governador Carlos Brandão, incluindo ações e programas de Governo visando o desenvolvimento do estado.



“Essa parceria, entre empresários e Governo, é importante e necessária, por isso nós criamos esse conselho empresarial, para discutir e debater, encontrar um ponto em comum, que seja bom para a população”, destacou o vice-governador Carlos Brandão, que presidiu a reunião.



Entre as apresentações, os gestores do Executivo Estadual falaram sobre o programa Nosso Centro, lançando recentemente pelo governador Flávio Dino. O programa consiste em ações para a recuperação do Centro Histórico de São Luís, Parcerias Público-Privada (PPP), que visa modernizar, aperfeiçoar e fomentar a interação entre o Estado e a iniciativa privada.



A recuperação das estradas estaduais após o período chuvoso e o cronograma de entrega das obras também foi apresentado ao Cema, assim como a situação dos Parque Empresariais de Distritos Industriais, apresentada pelo secretário estadual de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), Simplício Araújo, que detalhou o alto custo para manter esses espaços, que não tiveram um estudo prévio para serem implantados.



“Herdamos distritos industriais que não tiveram qualquer estudo para serem implantados. Hoje, trabalhamos um modelo diferente, com foco na geração de emprego e renda. Destaco que o conselho tem discutido essa e outras pautas relevantes para a classe empresarial, mas, acima de tudo para a população do Maranhão”, ressaltou.



O Cema foi instituído em 2015 pelo governador Flávio Dino, sendo composto por secretários estaduais e representantes das organizações empresariais e produtoras. Durante as reuniões, empresários e gestores estaduais debatem assuntos de diversos setores, em prol do desenvolvimento do estado.



O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez das Neves, pontuou o papel que o Cema tem desde que foi implantado. “A reunião foi muito boa, o Governo apresentou uma série de ações. Dentro do Cema, temos um ambiente para discutir dificuldades em níveis federal, estadual e municipal. Parabéns a todas as entidades e ao Governo”, disse o presidente da Fiema.

O São João do Maranhão deste ano foi aprovado por 97,8% do público que frequentou a festa em São Luís. Ou seja, quase 98 em cada 100 pessoas. Além disso, 95,8% classificaram o São João como ótimo ou bom. Apenas 3,7% consideraram o São João regular; e 0,5%, ruim.

Os dados são de pesquisa feita pelo Instituto Interpreta nos arraiais da capital. O levantamento foi realizado a pedido do Governo do Maranhão para avaliar o resultado da festa e adotar eventuais melhorias.

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (03) durante entrevista coletiva sobre o balanço da festa, na qual foram investidos R$ 10 milhões pelo Governo do Maranhão.

“O governador Flávio Dino fez uma aposta muito intensa na cultura, que traz reflexos para o turismo, uma mola propulsora da economia. Cada investimento gera um valor quatro vezes maior para a economia”, diz o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago.

“O São João do Maranhão neste ano foi um grande sucesso. E nós divulgamos o Maranhão para o Brasil inteiro, as bandeirinhas, a escadaria, tudo isso virou uma febre nacional”, acrescenta.

Diego Galdino, que está deixando a Secretaria de Cultura para assumir a Secretaria de Governo, afirma que a ampla variedade de atividades e eventos no Estado o ano todo ajuda a impulsionar o clima festivo.

“Nós temos um calendário de eventos oficiais do Governo do Maranhão agora prontos para gerar emprego e renda para a população, que é o nosso objetivo, e aumentar os números do turismo, que já conseguimos”, diz.

Segurança

O Instituto Interpreta também mediu o que as pessoas acharam sobre a segurança e o policiamento nos arraiais.

Do total de entrevistados, 95,2% avaliaram como ótimo ou bom o policiamento. Para 3,8%, foi regular; 0,5% consideram ruim; e 0,5% acharam péssimo.

Intenção de retorno

A pesquisa também fez um recorte apenas entre os turistas de outros Estados. Foram duas perguntas. A primeira: Pretende retornar a São Luís? O resultado foi 100% de respostas positivas. Ninguém, entre os entrevistados, respondeu negativamente.

A segunda pergunta foi se o São João na capital maranhense era melhor, pior ou igual ao de outras cidades brasileiras. Para 79,3%, a festa em São Luís é melhor que no resto do país. Outros 19,2% responderam que é igual. E só 1,5% disse que é pior.

O secretário de Turismo, Catulé Júnior, diz que isso “é sinal de que a política pública do turismo aliada à nossa rica cultura tem trazido resultados e tem estimulados visitantes de todo o Brasil e do mundo a nos visitar”.

A pesquisa

A pesquisa do Instituto Interpreta foi feita nos arraiais da Praça Maria Aragão, do Ipem e da Nauro Machado. Foram 1.100 entrevistados entre 19 e 29 de junho de 2019. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Ocupação hoteleira

Em junho, a ocupação hoteleira em São Luís ficou em 70%. Já em Barreirinhas, foi de 85%. O Aeroporto Internacional de São Luís recebeu cerca de 150 mil turistas em junho, alta de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Anderson Lindoso, que está assumindo a Secretaria de Cultura, afirma que as perspectivas são muito positivas. “A missão é manter a melhora que estamos vivendo, algo que vem acontecendo desde 2015. A ideia é manter um calendário cultural o ano inteiro”.