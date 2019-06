São João do Maranhão é aberto com Alceu, muita música e alegria em arraiais oficiais

Alceu Valença no palco da Maria Aragão (Foto: Gilson Teixeira)

O Arraial do Ipem e o da Maria Aragão foram tomados pelas cores e alegria da temporada junina nesta quarta-feira (19). A data, que marcou a abertura dos arraiais oficiais do São João do Maranhão, também trouxe a alegria da música nordestina e dos tradicionais grupos de bumba-meu-boi maranhenses.



No Arraial da Maria Aragão, um grande coro cantou junto os sucessos da carreira de Alceu Valença. Já no Arraial do Ipem, quem compareceu pode ouvir e dançar ao som de sucessos dos bois de Axixá, Santa Fé, Morros, Maioba e muito mais.



Alceu Valença, que se vestiu em homenagem a Luiz Gonzaga, encontrou uma plateia afinada e pronta para a festa. Ele falou da satisfação de abrir o São João do Maranhão.



“É um dos maiores do país e eu aqui de Seu Luís, em São Luís é bom demais!”.



Apreciador do bumba-meu-noi, ele também comentou a cultura local.



“Aqui tem uma coisa muito forte, que é o folclore e a cultura, estamos aqui nesse bairro histórico, que continue assim e se preserve muito mais”, completou.



João Matias, de apenas cinco anos, chegou cedo para o show do ídolo. A mãe, Nastaja Gondim, fez de tudo para realizar o sonho da criança.



“Começou por acaso, um dia coloquei no carro e depois disso ele pede para ouvir todo dia”, disse.



São João do Maranhão



Promovido pelo Governo do Maranhão em parceria com a Prefeitura de São Luís, este ano, o São João do Maranhão levará para o público mais de 400 artistas e grupos.



Serão cerca de 1.300 apresentações até o o dia 30 de junho. Além dos Arraiais do Ipem, Maria Aragão e Nauro Machado, a festa também será apoiada nos bairros, nos arraiais da Cidade Operária, João Paulo, João de Deus, Anil, Liberdade, Anjo da Guarda e Largo de Santo Antônio.



No Arraial do Ipem, onde uma grande estrutura foi montada, a novidade da Vila Junina chamou a atenção já na abertura.



Ivaneide Barros foi a com a filha Rayana Barros Chaves e a neta Alice, de 6 anos. Elas que todos os anos vão ao Arraial do Ipem, ficaram encantadas com a Vila.



“Ficou muito lindo, criativo, achei a cara de São Luís “, disse Rayana.



O espaço recria as fachadas de casas de cultura locais.





Público lotou a Praça Maria Aragão para assistir Alceu Valença (Foto: Jardel Scot)

8Vila Junina no Arraial do Ipem (Foto: Gilson Teixeira)

Grupos de bumba boi animaram a Maria Aragão (Foto: Gilson Teixeira)

Grupos de bumba boi animaram a Maria Aragão (Foto: Gilson Teixeira)

Ivaneide Barros foi com a filha Rayana Barros e a neta Alice conhecer a Vila Junina, no Arraial do Ipem (Foto: Gilson Teixeira)

Nastaja Gondim e o pequeno João Matias curtiram o show de Alceu Valença na Maria Aragão (Foto: Gilson Teixeira)

Programação

Nesta quinta-feira (20), a animação nos arraiais continuam. Confira a programação:



20 de junho | quinta-feira



Arraial do Ipem



17h00 Programação Infantil Espetáculo O Desejo de Catirina Barriquinha (A)

19h00 Bumba Meu Boi Lendas e Magias (O)

20h00 Bumba Meu Boi Nina Rodrigues (O)

21h00 Show Lucas Seabra 22h00 Boizinho Barrica (A)

23h00 Bumba Meu Boi Brilho da Ilha (O)

00h00 Companhia Encantar (A)



Engenho do Forró

20h00 Chiquinho do Acordeon e grupo Xote e Baião

22h00 Forró Filhos da Terra





Arraial Praça Maria Aragão



18h00 Dança Portuguesa Uma Noite em Portugal (DR)

19h00 Barriquinha (A)

20h00 Quadrilha Império Nordestino (DR)

21h00 Bumba Meu Boi Lendas e Magias (O)

22h00 Show Mix in Brasil

23h00 Boi Novilho Branco (A)

00h00 Bumba Meu Boi de Santa Fé (B)

01h00 Bumba Meu Boi de Axixá (O)



Barracão do Forró

20h00 Forró de Mel

22h00 Trio Poeirão