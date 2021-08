Saiba como pré-agendar atendimento dos pets no Mais Saúde Animal Coroadinho

A terceira edição do Programa Mais Saúde Animal deste ano está marcada para o próximo sábado (21), na região do Coroadinho. Na ação promovida pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), serão oferecidas consultas gratuitas, vacinação antirrábica, testagem rápida para leishmaniose visceral canina (calazar), além de distribuição de coleiras para animais com resultado negativo.

Em duas edições, o Programa Mais Saúde Animal já garantiu 2.613 atendimentos a pets da capital, atendendo cães e gatos dos bairros do Anjo da Guarda, Cidade Olímpica e suas adjacências.

“A vida não está fácil; cuidar da saúde dos nossos animais não é barato. Eu estava com a vacina do meu cachorro atrasada, devido às minhas atuais condições. Ações como esta ajudam muito a população, pois nós gostamos dos nossos bichos e desejamos o bem deles”. O depoimento aliviado é da manicure Vera Lúcia Ferreira, que aproveitou o Mais Saúde Animal, realizado na Cidade Olímpica, para garantir ações de saúde para o seu gatinho Tico e seu cachorro Duque.

De acordo com a chefe do Departamento de Controle de Zoonoses do Estado, Zulmira Batista, o programa promove ações de saúde animal para o combate de duas zoonoses endêmicas no Maranhão: leishmaniose e raiva.

“Quando realizamos ações dessa natureza, onde cuidamos da saúde dos animais, indiretamente estamos cuidando da população. Pois sabemos que existem diversas zoonoses que podem afetar a saúde humana, entre elas, a leishmaniose e a raiva, e o Maranhão é endêmico para essas doenças”, destaca a Zulmira Batista.

Pré-agendamento online

Por conta da grande adesão da população, as consultas serão realizadas mediante pré-agendamento, que estará disponível a partir desta quarta-feira (18), no site da Secretaria de Estado da Saúde (www.saude.ma.gov.br).

Serão 100 consultas agendadas, além disso, será oferecida de livre demanda, sem necessidade de agendamento, vacinação antirrábica para cães e gatos.

Mais Saúde Animal Coroadinho

A ação do Programa Mais Saúde Animal Coroadinho acontece no próximo sábado (21), das 8h às 16h, e atenderá os pets do bairro Coroadinho e adjacências, no Centro de Ensino Dorilene Silva Castro, situado na Travessa Dom Pedro II, n°39, Vila Conceição.

Lançado em 2017 pelo Governo, o Programa Mais Saúde Animal foi retomado no mês de julho. A proposta da ação é controlar e erradicar as principais zoonoses no Maranhão.