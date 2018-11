Saiba como limpar seu nome no Balcão de Renegociação de Dívidas

Os maranhenses com dívidas vencidas têm a oportunidade de entrar 2019 com o nome limpo sem apertar tanto o orçamento. Este é objetivo do Balcão de Renegociação de Dívidas, que começa na segunda-feira (26) no Pátio Norte Shopping, em Paço do Lumiar, na Grande Ilha. O evento vai até a sexta-feira (30).

O local vai reunir diversos estandes de empresas e instituições públicas para renegociar as dívidas dos contribuintes que estão inadimplentes. A abertura do Balcão vai ser às 10h de segunda-feira.

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e tem o apoio do Governo do Estado. O Centro de Conciliação de Paço do Lumiar também participa da organização.

Como fazer

Para renegociar, os contribuintes chegam e vão até o estande ou balcão da empresa ou instituição com a qual tem dívida vencida. Ambos os lados dialogam para tentar chegar a um acordo. Esse acordo pode ser, por exemplo, o parcelamento da dívida.

“O Balcão viabiliza, de forma simples e rápida, a negociação direta entre empresas e consumidores, com boas oportunidades para os cidadãos regularizarem suas pendências financeiras”, diz o coordenador do Núcleo de Conciliação do TJ, Alexandre Abreu.

Os consumidores devem levar cópias e originais de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida (faturas de consumo, notas fiscais, boletos, etc).

O Balcão do Tribunal de Justiça também vai oferecer outros serviços, como consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas) e cadastro de clientes na tarifa social de energia de baixa renda.