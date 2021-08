Rosário é contemplada com obras do Governo do Estado em diversas áreas

“Estamos muito felizes em poder estar aqui, inaugurando mais essa escola digna, no município de Rosário, confirmando investimentos em parceria com a prefeitura, em todas as áreas. Estamos todos juntos para concretizar um conjunto de ações e direitos na cidade, abrangendo a educação, infraestrutura e outros investimentos em obras que estão em andamento e novas ações também. Com isso, mostramos mais uma vez a importância que Rosário tem para o Maranhão”, frisou o governador Flávio Dino, durante agenda em Rosário, nesta sexta-feira (13). Dino inaugurou e vistoriou obras nas áreas de infraestrutura, esporte, educação, agricultura familiar, cidadania e outras.

A agenda incluiu visita a quilombo, assinatura de termos para construção de Restaurante Popular e hospital; entrega de kits esportivos e cestas de alimentos; inauguração de vias pavimentadas e de unidade do programa Escola Digna, além de implantação de projeto de robótica. “São serviços que atenderão Rosário e, também, a região. É uma forma de beneficiarmos os municípios vizinhos. Agradecemos ao prefeito pela parceria e à população, pelo acolhimento”, ressaltou Flávio Dino.

Para o prefeito Calvet Filho, as ações da gestão estadual são sonhos realizados. “É um conjunto de ações que fazem com que Rosário seja reconhecida no cenário estadual e nacional. Temos uma escola digna e a educação transforma vidas. Com essa escola e essas obras de governo, vamos transformar as vidas de nossos estudantes e toda nossa população. O governador Flávio Dino tem sido um parceiro e amigo do nosso município”, enfatizou Calvet Filho.

A educação ganhou reforço com a entrega da U. E. Bom Jesus, localizada no Assentamento Bom Jesus II, incluindo as ações do programa Escola Digna. Inaugurada pelo governador, a unidade possui salas de aulas com capacidade para 115 alunos. Para a construção, foram empregados recursos de R$ 489 mil. “Achei muito boa a escola e vou aproveitar bastante. Ficou uma escola muito linda e vai ser muito bom para nosso aprendizado”, frisou o estudante Micael Mota.

O governador Flávio Dino assinou Acordo de Cooperação Técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker; ordem para construção de uma unidade do Restaurante Popular, que estará em funcionamento no mês de setembro; e na saúde, ordem de serviço para obras de manutenção do Hospital Municipal. Com investimentos de R$ 2,8 milhões, o local vai receber reforma geral com revisão da cobertura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, revitalização da pintura interna e externa, troca de piso e outros. Em 50 anos de existência, esta é a primeira vez que a unidade vai receber intervenção.

Maranhão Quilombola

Flávio Dino esteve presente durante ação do programa Maranhão Quilombola no Quilombo Boa Vista. No local, teve entrega de kits de irrigação e assinatura do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf – Babaçu) e Procaf Quilombola. Os quilombolas trabalham com a agricultura como principal ponto de economia e também de subsistência. Na visita, Flávio Dino foi homenageado com o título de Cidadão Rosariense e Cidadão Quilombola. Esta foi a primeira vez que um governador foi recebido na comunidade.

O governador entregou, ainda em Rosário, kits esportivos, totalizando 1.152 itens; inaugurou vias pavimentadas por meio do programa Rua Digna; entregou três cisternas escolares de 52 mil litros; e cestas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Participaram do evento, o vice-governador Carlos Brandão; o secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago; secretários municipais; vereadores e demais autoridades políticas da cidade.